i Ein Streit eskalierte so heftig, dass der Ehemann nun vor Gericht landete. iStock Streit eskalierte Mann schlug Frau mit Karton, rammte ihr Gabel ins Auge Ein Streit zwischen einem Paar in Tirol endete für eine 38-Jährige mit verheerenden Folgen. Eine Gabel drang bis in ihr Gehirn ein. Von Österreich Heute 12.11.2026, 14:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Streit mit dramatischen Folgen! Im Juli kam es in einer Wohnung in Kufstein (Tirol) zu einer brutalen Gewalttat. Ein 41-jähriger Rumäne soll seiner 38-jährigen Partnerin einen Essenskarton derart heftig ins Gesicht geschlagen haben, dass sich eine darin befindliche Gabel in ihr linkes Auge bohrte.

Gabel durchbohrte Knochenwand

Die Tat ereignete sich an einem Sonntagabend gegen 18.30 Uhr. Zwischen dem Paar, das eine gemeinsame Tochter hat, war ein Streit eskaliert. Dabei soll der Mann mit einer Nudelbox aus Karton zugeschlagen haben.

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Die Folgen waren verheerend: Die Gabel drang durch das linke Auge der 38-Jährigen, durchstieß die dahinterliegende Knochenwand und verletzte sogar ihr Gehirn.

Zunächst gingen die Ermittler davon aus, dass der 41-Jährige seiner Partnerin die Gabel absichtlich ins Auge gestochen hatte. Deshalb wurde gegen ihn wegen versuchten Mordes ermittelt. Der Mann wurde unmittelbar nach der Tat festgenommen und befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Anklage wegen schwerer Dauerfolgen

Nach Abschluss der Ermittlungen änderte sich die rechtliche Einschätzung. Am Mittwoch wurde gegen den 41-Jährigen Anklage wegen Körperverletzung mit schweren Dauerfolgen erhoben.

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Staatsanwalt Joachim Wüstner erklärte gegenüber der "Tiroler Tageszeitung": "Aufgrund des Ermittlungsverfahrens und insbesondere wegen des eingeholten gerichtsmedizinischen Sachverständigengutachtens ist davon auszugehen, dass der Angeklagte dem Opfer einen massiven Schlag mit einer in seiner Hand fixierten Nudelbox aus Karton mit einer darin befindlichen Gabel zugefügt hatte."

Dass der Beschuldigte die Gabel gezielt ins Auge seiner Partnerin gestochen habe, konnte laut Staatsanwaltschaft nicht nachgewiesen werden.

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Frau ist nun auf Rollstuhl angewiesen

Für die 38-Jährige hat die Gewalttat schwerste gesundheitliche Folgen. Durch die Gehirnverletzung leidet sie an massiven Seh-, Gefühls- und Bewegungsstörungen. Laut Anklage wurde die Frau aufgrund ihrer bleibenden Verletzungen als zu 100 Prozent behindert eingestuft. Sie ist mittlerweile auf einen elektrischen Rollstuhl angewiesen.

Dem 41-Jährigen drohen im Falle einer Verurteilung zwischen einem und zehn Jahren Haft. Ein Termin für den Prozess steht noch nicht fest. Die Anklage ist noch nicht rechtskräftig. Es gilt die Unschuldsvermutung.