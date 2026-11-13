i Am Freitag (13. November 2026) kam es in Kufstein zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem 16-jährigen Fußgänger. zoom.tirol Rettungseinsatz Bursch (16) in Kufstein auf Schutzweg von Pkw erfasst In Kufstein wurde ein Teenager am frühen Freitagmorgen auf einem Schutzweg von einem Pkw erfasst. Die Lenkerin (58) bemerkte ihn zu spät. Von Michael Rauhofer-Redl 13.11.2026, 16:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am frühen Freitagmorgen kam es in Kufstein zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem jugendlichen Fußgänger. Wie die Pressestelle der Landespolizeidirektion Tirol in einer Aussendung mitteilt, fuhr eine 58-jährige Österreicherin mit ihrem Pkw auf der B171 in Kufstein von Kufstein-Endach kommend in Richtung Kufstein-Stadtzentrum.

Fußgänger (16) auf Schutzweg von Pkw erfasst i ?

Zu diesem Zeitpunkt überquerte ein 16-Jähriger einen dort befindlichen Schutzweg. Die Pkw-Lenkerin nahm den Fußgänger zu spät wahr, bremste ihr Fahrzeug zwar noch ab, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern.

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Bursch kam auf Fahrbahn zum Liegen

Der 16-Jährige wurde vom rechten Außenspiegel erfasst, prallte folglich gegen das Fahrzeug und die Windschutzscheibe und kam auf der Fahrbahn zu liegen.

Die Bilder des Tages i ?

Der Jugendliche wurde nach erfolgter Erstversorgung mit dem Rettungswagen mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus nach Kufstein eingeliefert.