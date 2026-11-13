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Am Freitag (13. November 2026) kam es in Kufstein zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem 16-jährigen Fußgänger.
Am Freitag (13. November 2026) kam es in Kufstein zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem 16-jährigen Fußgänger.
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Rettungseinsatz

Bursch (16) in Kufstein auf Schutzweg von Pkw erfasst

In Kufstein wurde ein Teenager am frühen Freitagmorgen auf einem Schutzweg von einem Pkw erfasst. Die Lenkerin (58) bemerkte ihn zu spät.
Von Michael Rauhofer-Redl
13.11.2026, 16:47
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Am frühen Freitagmorgen kam es in Kufstein zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem jugendlichen Fußgänger. Wie die Pressestelle der Landespolizeidirektion Tirol in einer Aussendung mitteilt, fuhr eine 58-jährige Österreicherin mit ihrem Pkw auf der B171 in Kufstein von Kufstein-Endach kommend in Richtung Kufstein-Stadtzentrum.

Zu diesem Zeitpunkt überquerte ein 16-Jähriger einen dort befindlichen Schutzweg. Die Pkw-Lenkerin nahm den Fußgänger zu spät wahr, bremste ihr Fahrzeug zwar noch ab, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern.

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Der 16-Jährige wurde vom rechten Außenspiegel erfasst, prallte folglich gegen das Fahrzeug und die Windschutzscheibe und kam auf der Fahrbahn zu liegen.

Der Jugendliche wurde nach erfolgter Erstversorgung mit dem Rettungswagen mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus nach Kufstein eingeliefert.

mrr, Akt. 13.11.2026, 16:51, 13.11.2026, 16:47
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