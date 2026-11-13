i Der Vorfall ereignete sich auf einem Spielplatz. Symbolbild. iStock/ Marcus Lindström "Aus Spaß" Schüsse auf Spielplatz – Großer Polizeieinsatz in Tirol Am Freitag kam es in Wörgl zu einem größeren Polizeieinsatz. Grund dafür waren mehrere abgegebene Schüsse auf einem Spielplatz. Von Michael Rauhofer-Redl 13.11.2026, 17:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zu einem nicht alltäglichen Einsatz kam es in den Freitagsnachmittagsstunden in Wörgl (Bezirk Kufstein). Wie die Pressestelle der Landespolizei Tirol nun in einer Aussendung mitteilt, befand sich ein 21-Jähriger gemeinsam mit zwei Freunden auf einem Spielplatz.

Deutscher feuerte dreimal ab

Dabei gab der Deutsche, eigenen Angaben zufolge aus Spaß, drei Schüsse mit seiner mitgeführten Gasdruckpistole ab. Die Pistole wurde sichergestellt und gegen den 21-Jährigen ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

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Er wird an die Bezirkshauptmannschaft zur Anzeige gebracht.