Speedglider kracht in Baum – Pilot sitzt in Geäst fest

Dramatischer Gleitschirmunfall in Hatting (Bezirk Innsbruck-Land): Ein 54-jähriger Pilot prallte am Samstag bei einem Flug mit hoher Geschwindigkeit gegen die Krone eines rund 20 Meter hohen Baumes. Er blieb im Geäst hängen und musste aufwendig gerettet werden.
Der Österreicher war am 14. November gegen 10.45 Uhr mit einem sogenannten Speedglider-Schirm im Bereich des "Rauhen Kopfes" beziehungsweise des "Archbrandkopfs" gestartet. Während des Fluges führte er ein bodennahes Manöver entlang des Geländes durch. Nach einem Steuermanöver verlor der 54-Jährige jedoch an Höhe und krachte gegen die Baumkrone.
Durch den Aufprall wurde diese erheblich beschädigt und teilweise abgerissen. Der Pilot blieb im Baumbestand hängen. Zwei zufällig anwesende Wanderer hörten zunächst ein Pfeif- beziehungsweise Zischgeräusch und anschließend den Aufprall. Sie setzten sofort einen Notruf ab.
Die Bergrettung Flaurling-Umgebung rückte mit zehn Einsatzkräften aus. Gemeinsam mit dem Notarzthubschrauber "Christophorus 1" wurde der 54-Jährige aus seiner misslichen Lage geborgen.
Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde anschließend in die Klinik Innsbruck geflogen. Auch die Polizei stand im Einsatz.