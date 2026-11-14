i In Kirchberg können Kunden künftig auch am Sonntag einkaufen. Der neue Hofer-Standort beschäftigt 14 Mitarbeiter. Hofer Auch sonntags einkaufen Hofer überrascht mit ungewöhnlichen Öffnungszeiten Eine neue Hofer-Filiale in Tirol hat auch an Sonn- und Feiertagen geöffnet. Allerdings gelten je nach Saison unterschiedliche Zeiten. Von Newsdesk Heute 14.11.2026, 18:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Während die meisten Supermärkte sonntags geschlossen bleiben, geht Hofer in Tirol einen anderen Weg.

In Kirchberg im Bezirk Kitzbühel hat am 12. November eine neue Filiale eröffnet, in der Kunden auch an Sonn- und Feiertagen einkaufen können. Möglich machen das saisonale Sonderöffnungszeiten.

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Der neue Standort befindet sich in der Brixentaler Straße 17b. Von Montag bis Freitag ist der Diskonter jeweils von 7.15 bis 19 Uhr geöffnet, samstags von 7.15 bis 18 Uhr.

An Sonn- und Feiertagen gelten je nach Saison andere Zeiten: Im Sommer sperrt die Filiale von 8 bis 14 Uhr auf, im Winter von 12 bis 18 Uhr.

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14 Mitarbeiter und E-Ladestation

Mit der neuen Filiale will Hofer die Nahversorgung für Einheimische und Urlaubsgäste in Kirchberg verbessern. Insgesamt 14 Mitarbeiter werden dort beschäftigt sein.

Neben dem üblichen Sortiment gibt es eine Pfandrücknahmestation und eine Ladestation für Elektroautos. Die Sonntagsöffnung ist in Tirol kein völliges Novum.

Mit dem neuen Standort steigt die Zahl der Hofer-Filialen mit saisonalen Öffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen im Bundesland auf sechs. Auch in Salzburg und Kärnten gibt es solche Standorte.