i Ein Wintersportler wurde in eine Randspalte gerissen und kam ums Leben. istock Tragödie in Tirol Erster Lawinentoter! Mann stirbt am Gletscher Tödliches Lawinenunglück am Stubaier Gletscher! Ein Wintersportler wurde in eine Randspalte gerissen und kam ums Leben. Von Newsdesk Heute 14.11.2026, 13:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Lawinenabgang am Stubaier Gletscher in Tirol hat am Samstag ein Menschenleben gefordert. Ein Wintersportler wurde von den Schneemassen mitgerissen und in eine Randspalte gedrückt. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

Das Unglück ereignete sich gegen 11.30 Uhr im Bereich der Daunscharte auf 3.155 Metern Höhe, wie die "Krone" berichtet. Abseits der gesicherten Pisten hatte sich eine offenbar kleinere Lawine gelöst und den Alpinisten erfasst. Wie die Leitstelle Tirol gegenüber der Tageszeitung bestätigte, überlebte der Mann den Vorfall nicht.

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Acht Wintersportler vor einem Jahr verschüttet

Bereits vor gut einem Jahr kam es an nahezu derselben Stelle zu einem Lawinenunglück. Damals hatte ein Variantenfahrer die Schneemassen ausgelöst, die teilweise auch den unteren Bereich der Piste 9 erreichten. Fünf Männer und drei Frauen wurden zum Teil verschüttet, konnten aber alle geborgen werden. Sie kamen mit leichten Verletzungen davon.

Der aktuelle Vorfall ist der erste Lawinentote der noch jungen Wintersaison. Erst vor wenigen Tagen hatte der Tiroler Lawinenwarndienst seine Arbeit wieder aufgenommen. Grund dafür waren bis zu 30 Zentimeter prognostizierter Neuschnee. In Kombination mit Wind stieg dadurch die Lawinengefahr im Hochgebirge.