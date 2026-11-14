i Drei Kinder saßen im Wagen, als ein Überholmanöver bei Faggen schiefging. Ein 64-jähriger Lenker wurde verletzt. iStock Überhol-Crash auf B180 Drei Kinder im Auto – dann kracht es beim Überholen Ein 48-Jähriger wollte auf der B180 einen Traktor überholen. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Auto. Von Newsdesk Heute 14.11.2026, 18:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein missglücktes Überholmanöver hat am Samstagmorgen auf der B180 Reschenstraße in Tirol einen Verkehrsunfall ausgelöst. Zwei Autos kollidierten seitlich, ein 64-jähriger Lenker wurde verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Im anderen Wagen saßen neben dem Fahrer auch drei Kinder.

Der Unfall ereignete sich am 14. November gegen 6.40 Uhr bei Faggen im Bezirk Landeck. Ein 48-jähriger Österreicher war mit den Kindern auf dem Weg zu einem Schitraining am Kaunertaler Gletscher. In einer langgezogenen Linkskurve setzte er zum Überholen eines Traktors an.

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Währenddessen kam ihm ein 64-jähriger Österreicher mit seinem Auto entgegen. Der 48-Jährige konnte nach dem Überholvorgang nicht mehr rechtzeitig auf seinen Fahrstreifen zurücklenken. Die beiden Fahrzeuge prallten seitlich zusammen.

Zufällig anwesender Sanitäter leistete Erste Hilfe

Der 64-Jährige musste von einem Sanitäter aus seinem Fahrzeug befreit werden. Dieser war zufällig an der Unfallstelle vorbeigekommen und gerade auf dem Weg zu seinem Dienstantritt bei einer Rettungsdienst-Ortsstelle. Er übernahm auch die Erstversorgung des Verletzten.

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Der 64-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Zams gebracht. Der 48-jährige Lenker und die drei Kinder blieben unverletzt.

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es auf der B180 rund eineinhalb Stunden lang zu Verkehrsbehinderungen.

Im Einsatz standen drei Rettungsfahrzeuge samt Notarzt, die Straßenmeisterei und eine Polizeistreife aus Ried im Oberinntal. Nach Abschluss der Ermittlungen werden Berichte an die zuständigen Stellen übermittelt.