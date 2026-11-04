i Der völlig zerstörte VW Tiguan des 65-jährigen Lenkers. laumat Tragischer Unfall in OÖ Frontalcrash mit Lkw - Überholmanöver endet tödlich Tödlicher Unfall am Mittwochvormittag in Hartkirchen (OÖ): Ein Pkw krachte frontal gegen einen Lkw. Für den Autofahrer kam jede Hilfe zu spät. Von Oberösterreich Heute 04.11.2026, 14:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Ärzte hatten keine Chance, die Verletzungen waren zu schlimm. Trotz des raschen Einsatzes der Rettungskräfte in Hartkirchen (OÖ) kam für den 65-jährigen Lenker jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.

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Weiterer Mann ins Spital gebracht

Gegen 10 Uhr Mittwochvormittag wollte der Mann mit seinem weißen VW Tiguan auf der B130 Nibelungenstraße das Fahrzeug vor ihm überholen. Dabei übersah er offensichtlich den entgegenkommenden Lkw. Keiner der beiden konnte ausweichen, es kam zum fatalen Frontal-Crash.

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Bei dem Unfall soll ein weiterer Mann verletzt und in ein Spital gebracht worden sein. Nähere Informationen zu seinem Gesundheitszustand liegen derzeit nicht vor.

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Neben der Polizei und dem Roten Kreuz stand auch ein Kriseninterventionsteam im Einsatz. Die Feuerwehren Hartkirchen und Hinzenbach waren noch zu Mittag mit Aufräumarbeiten beschäftigt und säuberten die Fahrbahn.