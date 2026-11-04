Frontalcrash mit Lkw - Überholmanöver endet tödlich

Die Ärzte hatten keine Chance, die Verletzungen waren zu schlimm. Trotz des raschen Einsatzes der Rettungskräfte in Hartkirchen (OÖ) kam für den 65-jährigen Lenker jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.
Gegen 10 Uhr Mittwochvormittag wollte der Mann mit seinem weißen VW Tiguan auf der B130 Nibelungenstraße das Fahrzeug vor ihm überholen. Dabei übersah er offensichtlich den entgegenkommenden Lkw. Keiner der beiden konnte ausweichen, es kam zum fatalen Frontal-Crash.
Bei dem Unfall soll ein weiterer Mann verletzt und in ein Spital gebracht worden sein. Nähere Informationen zu seinem Gesundheitszustand liegen derzeit nicht vor.
Neben der Polizei und dem Roten Kreuz stand auch ein Kriseninterventionsteam im Einsatz. Die Feuerwehren Hartkirchen und Hinzenbach waren noch zu Mittag mit Aufräumarbeiten beschäftigt und säuberten die Fahrbahn.