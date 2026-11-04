i In einem Schokoriegel fand der Mann eine Metallschraube. privat / Screenshot / Glomex Süßigkeiten überprüft Österreicher (29) entdeckt Schraube in Schokoriegel Ein Linzer (29) kontrollierte die Halloween-Süßigkeiten seiner Kinder. Dabei machte er in einem Schokoriegel eine gefährliche Entdeckung. Von André Wilding 04.11.2026, 08:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Video in den sozialen Medien hat einen Familienvater aus Linz womöglich vor Schlimmerem bewahrt. Der 29-Jährige wurde darin auf mögliche Manipulationen an Halloween-Süßigkeiten aufmerksam gemacht. Daraufhin beschloss er, die gesammelten Naschereien seiner beiden Kinder genauer unter die Lupe zu nehmen.

Seine Kinder im Alter von acht und vier Jahren hatten die Süßigkeiten zu Halloween gesammelt. Als der Vater am Dienstagnachmittag (3. November) die Leckereien kontrollierte, entdeckte er in einem Schokoriegel plötzlich einen gefährlichen Fremdkörper.

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Metallschraube in Schokolade versteckt

In dem manipulierten Riegel befand sich eine Schraube aus Metall. Woher das verdächtige Süßigkeitenstück stammte, ist derzeit noch völlig unklar.

Bislang konnte nicht festgestellt werden, wo die beiden Kinder den betroffenen Schokoriegel zu Halloween bekommen hatten.

Polizei ermittelt

Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Die gefährliche Manipulation beschäftigt nun allerdings die Polizei.

Die Ermittlungen laufen. Woher der Schokoriegel stammt und wer die Schraube darin versteckt hat, ist noch Gegenstand der Untersuchungen.

Warnhinweis

Verdächtige Süßigkeiten sollten keinesfalls verzehrt werden. Beim Auffinden von offensichtlich manipulierten Süßigkeiten sollten diese samt Verpackung aufbewahrt und der Vorfall der Polizei gemeldet werden.

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Um mögliche Spuren für die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zu sichern, sollen entdeckte Fremdkörper nicht aus den Süßigkeiten entfernt oder anderweitig manipuliert werden.