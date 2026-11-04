i Fotokerschi.at Großeinsatz in Linz Zwei Gebäude in Flammen – Mann wird vermisst Flammen schlugen am Dienstagabend aus zwei Gebäuden. Während 42 Feuerwehrleute gegen das Feuer kämpften, fehlte von einem Bewohner jede Spur. Von Österreich Heute 04.11.2026, 11:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Großalarm am Dienstagabend in Linz! Gegen 22 Uhr gingen bei der Berufsfeuerwehr gleich mehrere Notrufe ein. In einer Siedlung in der Dauphinestraße war ein Großbrand ausgebrochen. Die Flammen waren bereits von Weitem zu sehen.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, standen ein Lagergebäude und eine Gartenhütte in Vollbrand. Aufgrund der zahlreichen Notrufe war neben der Berufsfeuerwehr auch die Freiwillige Feuerwehr Ebelsberg alarmiert worden.

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Gasflaschen machten Einsatz gefährlich

Besonders beunruhigend: Mehrere Nachbarn berichteten den Feuerwehrleuten, dass sich möglicherweise noch ein Mann in einem der brennenden Gebäude befand. Doch die Einsatzkräfte konnten die Gebäude zunächst nicht betreten, berichtet die "Kronen Zeitung".

Zusätzlich erschwerten zwei Kunststoffgasflaschen die Löscharbeiten. Eine wurde durch die enorme Hitze so stark beschädigt, dass das gesamte Gas austrat. Bei der zweiten löste sich das Sicherheitsventil aus.

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Erst als die Flammen ausreichend eingedämmt waren, konnten die Feuerwehrleute die Brandruinen durchsuchen. Die Erleichterung: In den Gebäuden befand sich niemand. Auch die beiden Gasflaschen konnten geborgen werden.

Vermisster Mann schlief seelenruhig

Während die Feuerwehr gegen die Flammen kämpfte, durchsuchten Polizisten das angrenzende Hauptgebäude. Dort fanden sie den vermissten Bewohner – er hatte geschlafen und war unverletzt geblieben.

Die beiden Nebengebäude brannten vollständig aus. Insgesamt standen 42 Feuerwehrkräfte im Einsatz. Nach rund drei Stunden waren auch die aufwendigen Nachlöscharbeiten beendet. Warum das Feuer ausgebrochen war, ist derzeit noch unklar.