Wieder Brand in Grazer Siedlung: zwei Menschen gerettet

Erneut Feueralarm im Grazer Grillweg! Erst im April hatte ein Großbrand in der Wohnanlage 16 Verletzte gefordert. Am Mittwochabend mussten die Einsatzkräfte schon wieder ausrücken. In einer Wohnung im vierten Stock war ein Brand ausgebrochen. Zwei Menschen gerieten dabei in eine gefährliche Situation.
Kurz nach 20 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Graz alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte sich bereits dichter Rauch im Stiegenhaus und im Bereich des Fluchtwegs ausgebreitet.
Zwei Atemschutztrupps machten sich sofort daran, die Flammen zu bekämpfen und den Fluchtweg zu sichern. Dabei entdeckten die Feuerwehrleute zwei Personen im verrauchten Bereich. Die beiden mussten mit speziellen Fluchtfiltermasken aus dem Rauch gerettet werden. Anschließend wurden sie medizinisch versorgt.
Während die Einsatzkräfte den Brand rasch unter Kontrolle brachten, wurde das Gebäude weiter überprüft. Mit einer Drehleiter kontrollierten die Feuerwehrleute von außen, ob auch Rauch in benachbarte Wohnungen eingedrungen war.
Wegen der starken Rauchentwicklung mussten sämtliche Wohnungen im betroffenen Stockwerk kontrolliert werden. Drei Hochleistungslüfter wurden eingesetzt, um den Rauch aus dem Gebäude zu entfernen.
Insgesamt standen 25 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Nachlösch- und Sicherungsarbeiten dauerten mehr als zwei Stunden. Warum das Feuer ausgebrochen war, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.
Für die Bewohner der Siedlung ist es nicht der erste Brandalarm mit schwerwiegenden Folgen. Bereits im April 2026 war in einem Müllraum der Wohnanlage ein Feuer ausgebrochen.
Damals wurden 16 Menschen verletzt, rund zehn Wohnungen waren nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Eine riesige Rauchsäule war kilometerweit über Graz zu sehen. Die Ermittlungen ergaben damals, dass das Feuer absichtlich gelegt worden war.