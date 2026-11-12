i Die Berufsfeuerwehr Graz rettete zwei Personen aus der verrauchten Wohnanlage. Berufsfeuerwehr Graz Dichter Qualm Wieder Brand in Grazer Siedlung: zwei Menschen gerettet Schon wieder Feuer in einer Grazer Wohnanlage! Dichter Rauch versperrte Bewohnern den Fluchtweg. Zwei Menschen mussten gerettet werden. Von Österreich Heute 12.11.2026, 11:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Erneut Feueralarm im Grazer Grillweg! Erst im April hatte ein Großbrand in der Wohnanlage 16 Verletzte gefordert. Am Mittwochabend mussten die Einsatzkräfte schon wieder ausrücken. In einer Wohnung im vierten Stock war ein Brand ausgebrochen. Zwei Menschen gerieten dabei in eine gefährliche Situation.

Fluchtweg völlig verraucht

Kurz nach 20 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Graz alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte sich bereits dichter Rauch im Stiegenhaus und im Bereich des Fluchtwegs ausgebreitet.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Zwei Atemschutztrupps machten sich sofort daran, die Flammen zu bekämpfen und den Fluchtweg zu sichern. Dabei entdeckten die Feuerwehrleute zwei Personen im verrauchten Bereich. Die beiden mussten mit speziellen Fluchtfiltermasken aus dem Rauch gerettet werden. Anschließend wurden sie medizinisch versorgt.

25 Feuerwehrleute im Einsatz

Während die Einsatzkräfte den Brand rasch unter Kontrolle brachten, wurde das Gebäude weiter überprüft. Mit einer Drehleiter kontrollierten die Feuerwehrleute von außen, ob auch Rauch in benachbarte Wohnungen eingedrungen war.

Die Bilder des Tages i ?

Wegen der starken Rauchentwicklung mussten sämtliche Wohnungen im betroffenen Stockwerk kontrolliert werden. Drei Hochleistungslüfter wurden eingesetzt, um den Rauch aus dem Gebäude zu entfernen.

Insgesamt standen 25 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Nachlösch- und Sicherungsarbeiten dauerten mehr als zwei Stunden. Warum das Feuer ausgebrochen war, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Schon im April 16 Verletzte

Für die Bewohner der Siedlung ist es nicht der erste Brandalarm mit schwerwiegenden Folgen. Bereits im April 2026 war in einem Müllraum der Wohnanlage ein Feuer ausgebrochen.

Damals wurden 16 Menschen verletzt, rund zehn Wohnungen waren nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Eine riesige Rauchsäule war kilometerweit über Graz zu sehen. Die Ermittlungen ergaben damals, dass das Feuer absichtlich gelegt worden war.