i ÖBB-Reisende müssen kommende Woche auf der Arlbergstrecke auf den Bus umsteigen. APA-Images / Weingartner-Foto 91 km lange Baustelle ÖBB sperren wichtige Weststrecke komplett Bahnreisende zwischen Tirol und Vorarlberg müssen kommende Woche mehr Zeit einplanen. Die Arlbergstrecke wird mehrere Tage vollständig gesperrt. Von Newsdesk Heute 15.11.2026, 15:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf einer der wichtigsten Bahnverbindungen im Westen Österreichs geht für mehrere Tage nichts mehr.

Die ÖBB sperren die Arlbergstrecke zwischen Ötztal und Bludenz von Mittwoch (18. November, 9:15 Uhr) bis Sonntag (22. November). Betroffen sind Regional- und Fernverkehrszüge zwischen Tirol und Vorarlberg sowie Verbindungen in Richtung Zürich. Die ÖBB richten für die Dauer der Arbeiten einen umfangreichen Schienenersatzverkehr ein.

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Busse ersetzen Fernzüge

Für Fahrgäste im Fernverkehr fahren Direktbusse zwischen Ötztal und Bludenz beziehungsweise Sargans in der Schweiz. Zusätzlich werden Busse angeboten, die unterwegs an mehreren Fernverkehrsbahnhöfen halten.

Wer nach Zürich oder von dort nach Österreich reist, muss zwischen Ötztal und Sargans auf den Bus umsteigen. In Sargans besteht Anschluss an die Züge von und nach Zürich. Nachtzüge werden großräumig über Deutschland umgeleitet.

Im Tiroler Regionalverkehr ersetzen Busse die Züge zwischen Ötztal und Landeck-Zams. Im Vorarlberger Rheintal fahren von 18. bis 20. November am Nachmittag drei zusätzliche Regionalexpress-Züge pro Richtung zwischen Bludenz und Feldkirch. Sie sollen ausfallende Railjet-Xpress-Verbindungen ersetzen.

40 Millionen Euro für Bahnhof

Grund für die Sperre sind gebündelte Bau- und Wartungsarbeiten auf der rund 91 Kilometer langen Gebirgsstrecke. Die ÖBB arbeiten unter anderem an Gleisen, Oberleitungen, Tunneln und technischen Anlagen. Gleichzeitig wird die Bahnstrecke auf die Wintermonate vorbereitet.

Ein Schwerpunkt liegt am Bahnhof Schönwies. Bis Ende 2027 soll dort ein moderner und barrierefreier Verkehrsknoten entstehen.

Reisende brauchen mehr Zeit

"Uns ist bewusst, dass dies unsere Fahrgäste einschränkt", sagt Manuel Kieninger, Regionalleiter der ÖBB-Infrastruktur für Tirol und Vorarlberg. Deshalb würden die Arbeiten auf wenige Tage konzentriert und gleichzeitig ein Ersatzangebot eingerichtet.

Die ÖBB empfehlen, die Verbindung vor der Abfahrt zu prüfen und deutlich mehr Reisezeit einzuplanen. Die Park-and-Ride-Anlage am Bahnhof Ötztal steht während der Arbeiten nur eingeschränkt zur Verfügung. Auch die Ersatzparkplätze sind begrenzt.

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Mobilitätseingeschränkte Fahrgäste können unter 05-1717-5 Unterstützung für ihre Reise organisieren. Aktuelle Verbindungen und Ersatzfahrpläne sind auf der ÖBB-Website, in Scotty sowie telefonisch unter 05-1717 abrufbar.