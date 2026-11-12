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Bei den Ski-"Oscars" 2026 spielt Kitzbühel ganz vorn mit.
Unsplash/Kitzbühel
Medaillenregen für Kitzbühel

Das ist das beste Skigebiet der Welt 2026

Kitzbühel glänzt auf der Weltbühne des Wintersports. Bei den Ski-"Oscars" 2026 räumt die Gamsstadt ab – doch die größte Trophäe geht woandershin.
Von Heute Life
12.11.2026, 19:37
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Glitzernder Schnee, traumhafte Pisten und spektakuläre Bergpanoramen: Die besten Skigebiete der Welt liefern sich jedes Jahr ein Rennen um die begehrteste Auszeichnung der Wintersportbranche. Jetzt stehen die Sieger der World Ski Awards 2026 fest – und auch Österreich darf jubeln.

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Frankreich schnappt sich den Ski-Thron

Bei den 14. World Ski Awards, die als "Oscars" der Skibranche gelten, wurde erneut die internationale Wintersport-Elite ausgezeichnet. Um den prestigeträchtigen Titel "World’s Best Ski Resort" kämpften einige der bekanntesten Skidestinationen der Welt. Am Ende setzte sich ein alter Bekannter durch: Val Thorens in Frankreich holte sich den begehrten Spitzenplatz. Das hoch gelegene Wintersportparadies in den französischen Alpen punktet mit Schneesicherheit, modernen Anlagen und seiner Anbindung an das riesige Skigebiet Les 3 Vallées. Doch auch Österreichs Ski-Hotspot Kitzbühel (Platz 2) spielte im internationalen Spitzenfeld mit.

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Kitzbühel sorgt für einen Triumph

Die Tiroler Gamsstadt, weltberühmt für die legendäre Streif, zählt auch 2026 zu den renommierten Wintersportadressen. Mit ihrem Mix aus alpiner Tradition, modernen Liftanlagen und exklusivem Flair behauptet sie sich neben internationalen Größen wie dem US-Luxusresort Deer Valley (Platz 3). Den ganz großen Titel als weltbestes Skigebiet holte zwar Frankreich. Eine andere begehrte Trophäe ging dafür nach Tirol: Die Bergbahn AG Kitzbühel wurde bei den World Ski Awards 2026 als "World’s Best Ski Resort Company" ausgezeichnet.

Hinter dem Erfolg stehen laut den Angaben zu den Awards vor allem Investitionen in moderne Infrastruktur, nachhaltige Entwicklungen und hohe Pistenqualität. Die Auszeichnung würdigt damit nicht nur die Bekanntheit Kitzbühels, sondern insbesondere die Arbeit des Bergbahnunternehmens.

red, 12.11.2026, 19:37
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