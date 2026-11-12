i Der Weihnachtsmarkt rund um die gotische Kathedrale von Lincoln kehrt 2026 zurück. imago images/ZUMA Press Nur drei Tage geöffnet Dieser Christkindlmarkt-Geheimtipp schlägt alle Ein bisher wenig beachteter Weihnachtsmarkt in England erlebt derzeit einen Such-Boom von 1.833 Prozent. Auch Wien ist unter den Top 20. Von Heute Life 12.11.2026, 14:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Glühwein, Lebkuchen und festlich beleuchtete Gassen: Die Weihnachtsmarktsaison 2026 wirft ihre Schatten voraus. Doch ausgerechnet ein bislang weniger beachteter Ort in England sorgt heuer für besonders großes Interesse. Der Weihnachtsmarkt rund um die Kathedrale von Lincoln verzeichnet einen regelrechten Such-Boom – und lässt damit selbst bekannte Advent-Hotspots hinter sich.

Das zeigt eine aktuelle Auswertung des Reiseversicherers InsureandGo. Dafür wurden Google-Suchdaten ausgewertet und die Veränderungen des Interesses im Vergleich zum Vorjahr untersucht. Das Ergebnis: Die Suchanfragen zum Lincoln Cathedral Christmas Market sind um unglaubliche 1.833 Prozent gestiegen. Damit liegt der englische Markt auf Platz eins des internationalen Rankings.

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Das macht Lincoln so besonders

Der Spitzenreiter hat einiges zu bieten – allerdings nur für kurze Zeit. Der Weihnachtsmarkt rund um die gotische Kathedrale von Lincoln findet heuer von 3. bis 5. Dezember statt.

Das Besondere an dem Adventmarkt mit Eintritt: Der traditionelle Lincoln Christmas Market wurde 1982 ins Leben gerufen und galt als einer der ersten Weihnachtsmärkte im deutschen Stil in Großbritannien. Nach 40 Jahren wurde er 2023 wegen Problemen mit dem Besucherandrang eingestellt.

Nun kehrt das Adventsereignis in veränderter Form und deutlich kleiner zurück. Das dürfte auch den enormen Anstieg der Suchanfragen erklären.

Griechenland auf Platz zwei – Wien in den Top 20

Auch Griechenland überrascht: Der Weihnachtsmarkt in Thessaloniki kommt auf ein Plus von 479 Prozent und sichert sich damit den zweiten Platz. Auf Rang drei landet der WeihnachtsZauber am Berliner Gendarmenmarkt. Das Interesse an dem deutschen Advent-Klassiker ist um 311 Prozent gestiegen.

Dahinter folgen der Weihnachtsmarkt am Altstädter Ring in Prag mit einem Zuwachs von 249 Prozent und der Markt am Kölner Dom mit plus 192 Prozent.

Für Österreich gibt es ebenfalls einen Platz in den Top 20: Der Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz schafft es mit einem Anstieg von 57 Prozent auf Rang 18. Damit liegt die Bundeshauptstadt zwar deutlich hinter den Spitzenreitern, kann aber weiterhin internationales Interesse auf sich ziehen.

Die angesagtesten Weihnachtsmärkte der Welt im Jahr 2026 i ?

Die Plätze 11 bis 20: Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht, Schwarzwald , Deutschland

Marché Vert Noël, Aosta, Italien

Mercatino di Natale di Trento, Trient, Italien

Marché de Noël de Kaysersberg, Kaysersberg, Frankreich

Dresdner Striezelmarkt, Dresden, Deutschland

Marché de Noël allemand de Québec, Québec, Kanada

Christkindlmarkt Bethlehem, Pennsylvania, USA

Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz, Wien, Österreich

Mercatino di Natale di Torino, Turin, Italien

Lëtzebuerger Chrëschtmaart, Luxemburg-Stadt, Luxemburg

Paris und New York verlieren ihren Weihnachtszauber

Während einige weniger bekannte Destinationen einen regelrechten Boom erleben, scheint das Interesse an manchen berühmten Weihnachtsmarkt-Städten nachzulassen. Besonders deutlich fällt der Rückgang in New York aus: Die Suchanfragen nach den dortigen Weihnachtsmärkten gingen um 70 Prozent zurück.

Auch Paris verliert an Attraktivität und kommt auf ein Minus von 42 Prozent. Amsterdam verzeichnet einen Rückgang von 26 Prozent, Brüssel von 21 Prozent und Nürnberg von 13 Prozent.

Letitia Smith, Kommunikationschefin von InsureandGo, sieht im Suchtrend einen Hinweis auf einen Wandel bei den Reisezielen: Neben den bekannten Klassikern würden zunehmend kleinere und ungewöhnlichere Weihnachtsmärkte Aufmerksamkeit bekommen. Offenbar suchen Reisende zunehmend nach neuen Advent-Erlebnissen abseits der großen Touristenmagnete.