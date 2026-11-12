i Das Tiroler Skigebiet lockt mit schneesicheren Pisten, traumhaftem Bergpanorama und exklusiven Hotels. iStock/TPopova 262 Euro am Tag Preis-Hammer! DAS ist Österreichs teuerstes Skigebiet Auf der Piste geht's bergab, bei den Preisen bergauf: Eine Analyse zeigt, wo Skifans für Übernachtung & Skipass tief in die Tasche greifen müssen. Von Heute Life 12.11.2026, 15:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Strahlender Sonnenschein, frisch präparierte Pisten und danach ein gemütlicher Einkehrschwung auf der Skihütte: So stellen sich viele den perfekten Winterurlaub vor. Doch spätestens beim Blick aufs Konto dürfte so manchem Skifan die gute Laune vergehen. Denn wer die Brettln anschnallen will, muss mittlerweile ordentlich tief in die Tasche greifen. Eine neue Preisanalyse zeigt, wo der Pistenspaß besonders teuer wird – und das Ergebnis dürfte überraschen.

Hier kostet der Skispaß ein kleines Vermögen

Wer an luxuriösen Skiurlaub denkt, hat meist Kitzbühel, Ischgl oder Lech im Kopf. Doch keines dieser Gebiete steht im aktuellen Preisvergleich ganz oben. Österreichs teuerstes Skigebiet ist Obergurgl-Hochgurgl im Tiroler Ötztal. Laut dem Ski-Preisindex der Ferienhaus-Suchmaschine Holidu werden hier in der Saison 2026/27 durchschnittlich 262,50 Euro pro Person und Tag fällig – allein für Übernachtung und Skipass. Damit landet das Tiroler Skigebiet sogar auf Platz fünf der teuersten Wintersportdestinationen Europas.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Dafür bekommen Urlauber einiges geboten: 112 Pistenkilometer, eine Höhenlage von bis zu 3.080 Metern und zahlreiche Hotels direkt an der Piste. Das hoch gelegene Skigebiet gilt als besonders schneesicher. Wer hier seine Schwünge ziehen möchte, muss sich den Luxus allerdings auch leisten können.

Auch diese Ski-Hotspots gehen ins Geld

Doch Obergurgl-Hochgurgl ist längst nicht das einzige österreichische Skigebiet mit stolzen Preisen. Gleich dahinter folgt Ski Arlberg mit durchschnittlich 256 Euro pro Person und Tag. Auch am Hintertuxer Gletscher wird es mit 255,50 Euro teuer. In Obertauern, das besonders für seine Après-Ski-Szene bekannt ist, müssen Wintersportler durchschnittlich 246 Euro einplanen. Damit schaffen es gleich vier österreichische Skigebiete unter die zehn teuersten Europas.

In diesem Land wird die 300-Euro-Marke geknackt

Noch tiefer müssen Skifans allerdings in Zermatt in die Tasche greifen. Der Schweizer Wintersportort mit seinem berühmten Matterhorn-Blick führt das Europa-Ranking mit 303,86 Euro pro Person und Tag an. Auf Platz zwei folgt das italienische Cortina d’Ampezzo mit 290,50 Euro. Dahinter landen Gitschberg Jochtal in Südtirol mit 271,50 Euro und St. Moritz in der Schweiz mit 263,99 Euro.

Die zehn teuersten Skigebiete Europas: 1. Zermatt (Schweiz): 303,86 €

2. Cortina d’Ampezzo (Italien): 290,50 €

3. Gitschberg Jochtal (Italien): 271,50 €

4. St. Moritz (Schweiz): 263,99 €

5. Obergurgl-Hochgurgl (Österreich): 262,50 €

6. Ski Arlberg (Österreich): 256,00 €

7. Hintertuxer Gletscher (Österreich): 255,50 €

8. Obertauern (Österreich): 246,00 €

9. Madonna di Campiglio (Italien): 238,00 €

10. Val Gardena (Italien): 235,50 €

Geheimtipps für einen Skiurlaub abseits der Massen i ?

So wurden die Preise berechnet

Für die Analyse verglich Holidu rund 265 europäische Skigebiete mit mindestens 20 Pistenkilometern. Berücksichtigt wurden jeweils die Kosten für einen Tages-Skipass für Erwachsene und eine Übernachtung pro Person. Grundlage ist der Durchschnitt aus einer Woche in der Hochsaison im Dezember 2026 und einer Woche in der Nebensaison im März 2027.