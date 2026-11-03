Bombenalarm in Europa! Vier Passagierflieger bedroht

Bombenalarm über Europa! Gleich vier Passagierflugzeuge waren am Dienstag (3. November) von Bombendrohungen betroffen. Die Vorfälle ereigneten sich in Polen, Spanien und Bulgarien. Zwei Flughäfen mussten zwischenzeitlich sogar geschlossen werden, das berichtet unter anderem der "Focus". Die Behörden ermitteln, ob die Drohungen miteinander zusammenhängen.
Besonders angespannt war die Lage in der polnischen Hauptstadt Warschau. Dort waren gleich zwei Passagiermaschinen betroffen, die aus Kopenhagen und London kamen.
Eines der Flugzeuge musste wegen der Bombendrohung umgeleitet werden. An den beiden Warschauer Flughäfen Chopin und Modlin wurde der Betrieb vorübergehend eingestellt.
Die betroffenen Maschinen wurden von Sicherheitskräften untersucht. Sprengstoff konnte dabei nicht entdeckt werden.
Ein weiterer Bombenalarm ereignete sich in Spanien. Dort war ein Passagierflugzeug betroffen, das von Manchester nach Murcia unterwegs war.
Auch diese Maschine wurde nach der Drohung auf mögliche explosive Gegenstände untersucht. Die Einsatzkräfte konnten jedoch keinen Sprengstoff finden.
Der vierte Vorfall ereignete sich in Bulgarien. Ein Passagierflugzeug aus Israel landete in der Hauptstadt Sofia. Gegen die Maschine war zuvor eine Bombendrohung ausgesprochen worden. Laut der Nachrichtenagentur Reuters ging die Drohung per E-Mail ein.
Wer hinter den Drohungen steckt und ob es zwischen ihnen einen Zusammenhang gibt, ist zur Stunde völlig unklar und Gegenstand von Ermittlungen.