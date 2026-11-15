i Lawinentoter am Stubaier Gletscher Bergrettung Neustift Tragödie am Stubaier Gletscher 20 Meter tief! Lawine reißt Skifahrer (72) in den Tod Am Stubaier Gletscher wurde ein 72-Jähriger von einer Lawine in eine 20 Meter tiefe Spalte gerissen. Für den Skifahrer kam jede Hilfe zu spät. Von Newsdesk Heute 15.11.2026, 16:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jugendliche wurden am Samstagvormittag am Stubaier Gletscher Zeugen eines dramatischen Unglücks. Sie beobachteten, wie eine Lawine einen Skifahrer erfasste und in eine Gletscherspalte mitriss. Sofort verständigten sie die Rettungskräfte.

Am Sonntag gab die Polizei die Identität des Verunglückten bekannt. Bei dem Toten handelt es sich um einen 72-jährigen US-Amerikaner.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Schneebrett auf knapp 3.000 Metern

Der Mann war am Samstag gegen 11.30 Uhr abseits der präparierten Pisten im Bereich einer Variantenabfahrt am Daunferner unterwegs. Nach Einschätzung des Einsatzleiters der Bergrettung Neustift dürfte der Skifahrer in dem felsdurchsetzten Gelände auf knapp 3.000 Metern Höhe selbst ein kleineres Schneebrett ausgelöst haben. Die Lawine erfasste den 72-Jährigen und riss ihn in eine tiefe Randspalte.

Nach der Alarmierung rückten zahlreiche Einsatzkräfte zum Unglücksort aus. Ein Pistenretter und ein Alpinpolizist konnten den Verschütteten mithilfe eines Lawinenverschüttetensuchgeräts (LVS) in der Spalte orten und aus dem Schnee befreien.

Bilder: Lawinen-Tragödie am Stubaier Gletscher – Skifahrer tot i ?

Reanimationsversuche scheitern

Die Retter begannen sofort mit der Wiederbelebung. Doch sämtliche Reanimationsversuche blieben erfolglos. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Erst gegen 13.30 Uhr gelang es den Einsatzkräften, den Verunglückten aus rund 20 Metern Tiefe zu bergen. Anschließend wurde der Leichnam ins Tal gebracht.

Google Map anzeigen

An der Rettungsaktion beteiligten sich die Bergrettung Neustift und die Pistenrettung des Stubaier Gletschers. Auch der Notarzthubschrauber "Alpin 2" sowie der Polizeihubschrauber "Libelle Tirol" wurden alarmiert.

Wie genau es zu dem tödlichen Unfall kommen konnte, wird nun von der Alpinpolizei untersucht. Dabei arbeitet sie mit dem Lawinenwarndienst zusammen, der auch die Schneeverhältnisse im betroffenen Gebiet beurteilt.

Erstes Lawinenopfer der Saison

Laut Leitstelle handelt es sich bei dem 72-Jährigen um das erste Lawinenopfer der heurigen Wintersaison in Österreich.

Der Tiroler Lawinenwarndienst hatte zuletzt vor möglichen Lawinen in höheren Gebirgslagen gewarnt. Besonders in Regionen mit größeren Neuschneemengen könne die frühwinterliche Schneedecke bei Touren im Hochgebirge zur Gefahr werden.