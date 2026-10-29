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Ein Gletscher in den Zillertaler Alpen hat das Bierfass freigegeben. (Symbolbild)
Ein Gletscher in den Zillertaler Alpen hat das Bierfass freigegeben. (Symbolbild)
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Kurioser Fund

Nach fast 50 Jahre im Eis – Bier ist noch trinkbar

Ein Bierfass verschwand 1978 in einer Gletscherspalte. Jetzt ist es wieder aufgetaucht. Der Finder wird als Held gefeiert.
Von Österreich Heute
29.10.2026, 10:23
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Damit hätte wohl niemand mehr gerechnet! Fast 50 Jahre lang lag ein Bierfass im Eis der Zillertaler Alpen. 1978 war es bei einer Lieferung mit einem Hubschrauber verloren gegangen und in eine Gletscherspalte gestürzt. Jetzt ist das Fass wieder aufgetaucht – und sogar das Bier darin soll noch trinkbar gewesen sein.

Passiert ist das Ganze bei der Schwarzenstein-Hütte auf der Südtiroler Seite der Zillertaler Alpen. Dort sollte das Bier damals auf über 3.000 Metern Seehöhe angeliefert werden. Doch das Fass verschwand in einer Gletscherspalte und galt seither als verschollen.

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Nach Gewitter plötzlich entdeckt

Dass das Bier fast ein halbes Jahrhundert später wieder auftauchte, ist einem Mitarbeiter des Getränkehändlers "harpf" zu verdanken. Der begeisterte Bergläufer hatte von dem verschwundenen Fass gehört und hielt bei seinen Trainingstouren immer wieder danach Ausschau.

Nach einem heftigen Gewitter wurde er heuer tatsächlich fündig: Unterhalb der Schwarzenstein-Hütte entdeckte er das verbeulte Bierfass, das durch den Gletscherschwund freigelegt worden war. Mit einem Hubkarren und einigen geschickten Manövern brachte er den ungewöhnlichen Fund schließlich ins Tal.

So schmeckte das 48 Jahre alte Bier

Doch eine Frage blieb: Kann man Bier, das seit 1978 im Gletscher gelegen ist, überhaupt noch trinken? In der Firmenzentrale von "harpf" wollte man es genau wissen. Eine kleine Runde aus Bierliebhabern und Neugierigen verkostete den jahrzehntealten Inhalt.

Das überraschende Ergebnis: Das Bier soll tatsächlich noch genießbar gewesen sein. "Der Gletscher scheint das Bier über die Jahre gut konserviert zu haben", hieß es dazu. Besonders kurios: Das Fass dürfte ursprünglich sogar aus den Lagerhallen des Familienunternehmens in Bruneck stammen.

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In den sozialen Medien sorgt die Geschichte jedenfalls für Begeisterung. Dort wird bereits vom "Bierwunder von Zillertal" gesprochen. Der Mann, der das Fass geborgen hat, wird als "Held ohne Umhang" gefeiert.

red, Akt. 29.10.2026, 10:37, 29.10.2026, 10:23
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