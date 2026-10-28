i Symbolbild einer Lkw-Kontrolle Asfinag Polizei deckt Schwindel auf Führerschein gefälscht! Zwei Lenker fliegen auf Bei einer Lkw-Kontrolle in Leisach (Tirol) erwischte die Polizei zwei Männer ohne gültigen Führerschein. Einer hatte sogar eine Fälschung dabei. Von Michael Rauhofer-Redl 28.10.2026, 21:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gleich zwei Lenker ohne gültige Lenkberechtigung gingen der Polizei am Mittwoch (28. Oktober) in Leisach in Osttirol ins Netz. Bei einer Schwerverkehrskontrolle flog zunächst ein russischer Staatsbürger auf. Sein litauischer Beifahrer wollte daraufhin übernehmen, doch auch daraus wurde nichts.

Lkw hatte schwere technische Mängel

Beamte der Polizeiinspektion Sillian führten gemeinsam mit einem Sachverständigen des Landes Tirol Schwerverkehrskontrollen durch. Dabei nahmen sie einen Klein-Lkw genauer unter die Lupe.

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Bei der Überprüfung stellten die Polizisten mehrere schwerwiegende technische Mängel am Fahrzeug fest. Doch damit nicht genug: Der russische Lenker besaß überhaupt keine gültige Lenkberechtigung mehr. Diese war ihm bereits vor rund eineinhalb Jahren entzogen worden. Die Beamten untersagten dem Mann daraufhin die Weiterfahrt.

Beifahrer wollte übernehmen – mit falschem Schein

Daraufhin wollte ein litauischer Staatsbürger, der auf dem Beifahrersitz saß, das Steuer übernehmen und die Fahrt fortsetzen. Er zeigte den Polizisten einen litauischen Führerschein vor.

Doch bei der genaueren Überprüfung kam die Wahrheit ans Licht: Das Dokument war eine Totalfälschung.

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Der Litauer zeigte sich mit dem Vorwurf konfrontiert geständig. Damit war auch sein Versuch, die Fahrt fortzusetzen, gescheitert. Nach Abschluss der Erhebungen werden die Beteiligten bei den zuständigen Stellen angezeigt.