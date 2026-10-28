i Dem Opfer entstand durch die Tat ein finanzieller Schaden in Höhe eines hohen vierstelligen Eurobetrages. Getty Images (Symbolbild) Betrug im Zillertal Mann (34) will Geld verdienen und verliert Vermögen Ein 34-jähriger Österreicher wollte mit einem Job im Internet Geld verdienen. Stattdessen fiel er auf Betrüger herein und verlor mehrere Tausend Euro. Von André Wilding 28.10.2026, 09:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein vermeintlicher Nebenverdienst im Internet wurde für einen 34-jährigen Österreicher zur teuren Falle. Über eine Anzeige in sozialen Medien stieß der Mann auf ein Jobangebot, bei dem er für die Erledigung bestimmter Aufgaben bezahlt werden sollte.

Anfangs schien alles zu funktionieren. Auf einem Internetkonto wurde ihm sogar Geld gutgeschrieben. Doch dann verlangten die unbekannten Täter immer wieder Einzahlungen. Am Ende war ein hoher vierstelliger Eurobetrag weg.

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Alles beginnt mit einer Jobanzeige

Der Betrug nahm am Nationalfeiertag seinen Anfang. Der 34-Jährige entdeckte in einer App für soziale Medien eine Stellenanzeige. Das Angebot weckte sein Interesse, weshalb er auf den angegebenen Link klickte.

Dieser führte ihn auf eine Bewerbungsseite, auf der er persönliche Daten eingab. Kurz darauf meldeten sich die mutmaßlichen Betrüger über einen Messenger-Dienst bei ihm. Sie boten ihm an, verschiedene Aufgaben zu erledigen und dafür eine Bezahlung zu erhalten. Der Mann stimmte zu.

Geld wird auf Internetkonto gutgeschrieben

Zunächst machte das Angebot einen seriösen Eindruck. Für die vereinbarte Tätigkeit wurde dem 34-Jährigen tatsächlich Geld auf einem Internetkonto gutgeschrieben.

Doch um sich den Betrag zu sichern, sollte der Mann selbst Geld einzahlen. Er kam dieser Aufforderung nach und tätigte mehrere Überweisungen und Einzahlungen.

Damit begann die Betrugsmasche für ihn immer teurer zu werden.

Betrüger drohen mit eingefrorenem Geld

Als der Mann bereits mehrere Zahlungen geleistet hatte, erhöhten die Täter den Druck. Sie drohten damit, das Geld auf dem Internetkonto einzufrieren, falls er keine weiteren Beträge überweisen würde.

Der 34-Jährige zahlte zunächst weiter. Erst als klar wurde, dass eine Auszahlung des vermeintlichen Guthabens aussichtslos war, stellte er die Überweisungen ein.

Hoher vierstelliger Schaden

Der Betrug erstreckte sich über den 26. und 27. Oktober. Innerhalb dieser kurzen Zeit verlor der Österreicher einen hohen vierstelligen Eurobetrag. Was als Möglichkeit zum Geldverdienen begonnen hatte, endete damit in einem erheblichen finanziellen Verlust.

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Die unbekannten Täter hatten den Mann mit einem Jobangebot angelockt, ihm eine Bezahlung auf einem Internetkonto gutgeschrieben und ihn anschließend zu immer weiteren Einzahlungen gebracht.

Ob das verlorene Geld zurückgeholt werden kann, geht aus den vorliegenden Informationen nicht hervor.