i ? Drei Verletzte in Tirol Sekundenschlaf! Lenker (17) löst schweren Unfall aus Ein 17-Jähriger dürfte in Tirol auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Bei dem Unfall mit drei Autos wurde ein Lenker (24) schwer verletzt. Von Newsdesk Heute 28.10.2026, 21:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Mittwoch kam es auf der B178 in Tirol zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 17-jähriger Einheimischer war mit seinem Pkw von Ellmau in Richtung St. Johann in Tirol unterwegs. Bei Straßenkilometer 24,2 dürfte ihm ein Sekundenschlaf zum Verhängnis geworden sein.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der Jugendliche mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn. Dort streifte er seitlich das Auto eines entgegenkommenden 43-jährigen Einheimischen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Lenker (24) kann nicht ausweichen

Hinter dem Wagen des 43-Jährigen war ein weiterer Autofahrer unterwegs. Der 24-jährige Einheimische hatte keine Möglichkeit mehr, rechtzeitig auszuweichen. Sein Fahrzeug prallte frontal gegen den Pkw des 17-Jährigen.

Bei der Kollision zog sich der 24-Jährige schwere Verletzungen im Bereich des Fußes zu. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Behandlung in das Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol.

Google Map anzeigen

Drei Verletzte, Autos schwer beschädigt

Auch die beiden anderen Unfallbeteiligten kamen nicht unverletzt davon. Sowohl der 17-Jährige als auch der 43-Jährige erlitten leichte Verletzungen.

An allen drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die beschädigten Autos mussten von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Als mögliche Unfallursache steht nach den bisherigen Erkenntnissen ein Sekundenschlaf des 17-jährigen Lenkers im Raum.