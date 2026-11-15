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Beim "Vaterunser" war es einem Innsbrucker Pfarrer offenbar zu still. Er ließ die Besucher erneut beten und drohte damit, die Kirche zuzusperren.
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Aufregung um "Vaterunser"

Zu leise gebetet! Tiroler Pfarrer will Kirche zusperren

Beim "Vaterunser" war es einem Innsbrucker Pfarrer offenbar zu still. Er ließ die Besucher erneut beten und drohte damit, die Kirche zuzusperren.
Von Newsdesk Heute
15.11.2026, 19:13
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Zu leise gebetet – und schon gab es Ärger! Bei einer Martinsfeier in der Höttinger Kirche in Innsbruck sorgte das gemeinsame "Vaterunser" für Aufregung. Weil die Besucher kaum zu hören waren, ließ Pfarrer Marek Ciesielski das Gebet wiederholen. Wie eine Mutter gegenüber der "Tiroler Tageszeitung" berichtet, soll er dabei sogar mit dem Zusperren der Kirche gedroht haben.

Gebet war Pfarrer zu leise

Zuvor hatten die Kinder noch mit ihren Laternen gefeiert und gemeinsam gesungen. Beim anschließenden Gebet wurde es allerdings auffallend still. Der Geistliche unterbrach das "Vaterunser" und forderte die Anwesenden zu einem zweiten Versuch auf.

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"Er hat zweimal gerufen: 'Stopp, sperrt die Kirche zu', weil ihm das Gebet zu leise war. Das musste dann nochmals gebetet werden, erst dann durften wir aus der Kirche gehen", berichtet eine Mutter. Auch andere Eltern hätten irritiert reagiert.

Pfarrer spricht von Scherz

Ciesielski sieht die Sache anders. Er habe lediglich einen Scherz gemacht, weil beim ersten Versuch kaum jemand mitgebetet habe. "Ich hätte nicht gedacht, dass sich dann jemand gekränkt oder bedroht fühlt, das tut mir auch leid", erklärt er.

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Beim zweiten Anlauf sei das Gebet deutlich lauter gewesen. Die Diözese Innsbruck will den Vorfall nun mit den Beteiligten klären und danach über das weitere Vorgehen entscheiden.

red, 15.11.2026, 19:13
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