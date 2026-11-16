Skifahrer lässt schwer verletztes Mädchen (14) liegen

Dramatischer Skiunfall am Sonntagmittag in Tirol! Eine 14-jährige Tschechin war auf der blauen Piste Nr. 7 "Daunferner" am Stubaier Gletscher unterwegs, als es plötzlich zu einem folgenschweren Zusammenstoß kam.
Im unteren Drittel der Piste kollidierte das Mädchen am rechten Pistenrand mit einem bislang unbekannten Wintersportler. Die Jugendliche stürzte und blieb schwer verletzt liegen.
Doch statt anzuhalten und zu helfen, setzte der andere Unfallbeteiligte seine Fahrt fort. Laut Polizei fuhr er in Richtung Bergstation "Gamsgarten" weiter.
Die Familie des Mädchens und andere Skifahrer eilten sofort zu der Verletzten. Sie leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte.
Der Notarzthubschrauber "Alpin2" rückte an und flog die 14-Jährige mit schweren Verletzungen in die Universitätsklinik Innsbruck.
Von dem anderen Unfallbeteiligten fehlt bislang jede Spur. Die Polizei sucht deshalb dringend nach Zeugen.