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Der Notarzthubschrauber brachte die verletzte Jugendliche in die Innsbrucker Klinik.
Der Notarzthubschrauber brachte die verletzte Jugendliche in die Innsbrucker Klinik.
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Unfall am Stubaier Gletscher

Skifahrer lässt schwer verletztes Mädchen (14) liegen

Ein Skiunfall am Stubaier Gletscher endete für eine 14-Jährige im Krankenhaus. Vom zweiten Unfallbeteiligten fehlt jede Spur. Die Polizei sucht ihn.
Von Österreich Heute
16.11.2026, 09:39
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Dramatischer Skiunfall am Sonntagmittag in Tirol! Eine 14-jährige Tschechin war auf der blauen Piste Nr. 7 "Daunferner" am Stubaier Gletscher unterwegs, als es plötzlich zu einem folgenschweren Zusammenstoß kam.

Im unteren Drittel der Piste kollidierte das Mädchen am rechten Pistenrand mit einem bislang unbekannten Wintersportler. Die Jugendliche stürzte und blieb schwer verletzt liegen.

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Skifahrer fährt einfach davon

Doch statt anzuhalten und zu helfen, setzte der andere Unfallbeteiligte seine Fahrt fort. Laut Polizei fuhr er in Richtung Bergstation "Gamsgarten" weiter.

Die Familie des Mädchens und andere Skifahrer eilten sofort zu der Verletzten. Sie leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte.

Hubschrauber bringt Mädchen in Klinik

Der Notarzthubschrauber "Alpin2" rückte an und flog die 14-Jährige mit schweren Verletzungen in die Universitätsklinik Innsbruck.

Von dem anderen Unfallbeteiligten fehlt bislang jede Spur. Die Polizei sucht deshalb dringend nach Zeugen.

red, 16.11.2026, 09:39
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