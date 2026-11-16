i Die Besatzung entdeckte die Jugendlichen wenig später nahe dem Mürztalersteig und brachte sie zum Lucknerhaus ins Tal. boggy22 In der Dunkelheit verirrt Völlig erschöpft! Teenager vom Großglockner gerettet Zwei Jugendliche (15, 18) verirrten sich am Großglockner. Ein Rettungshubschrauber musste sie ins Tal bringen. Von Newsdesk Heute 16.11.2026, 06:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für zwei junge Deutsche endete eine Tour auf den Großglockner am Sonntagabend mit einem Rettungseinsatz. Die beiden 15 und 18 Jahre alten Bergsteiger hatten sich beim Abstieg verirrt und waren schließlich so erschöpft, dass sie nicht mehr weiterkonnten.

Gegen 18.30 Uhr alarmierten die Jugendlichen aus Rheinland-Pfalz die Einsatzkräfte. Zu diesem Zeitpunkt war es bereits dunkel. Der Bergrettung Kals gelang es nach einiger Zeit, telefonisch Kontakt mit den beiden aufzunehmen. Unter Anleitung der Retter konnten sie ihren Abstieg zunächst eigenständig fortsetzen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Hubschrauber musste ausrücken

Doch die Situation verschärfte sich: Gegen 20.50 Uhr befanden sich die beiden noch immer auf rund 2.800 Metern Seehöhe. Ihre Kräfte ließen zunehmend nach, zudem verloren sie immer mehr die Orientierung.

Die Bergrettung forderte deshalb den Notarzthubschrauber "Christophorus 7" an. Die Besatzung entdeckte die Jugendlichen wenig später nahe dem Mürztalersteig und brachte sie zum Lucknerhaus ins Tal.

Beide blieben unverletzt, waren allerdings völlig erschöpft, durchnässt und leicht unterkühlt. Wie sich herausstellte, verfügten die Deutschen über keine besondere alpine Erfahrung. Schon beim Aufstieg hatten sie Schwierigkeiten, den richtigen Weg zu finden. Beim Abstieg vom Gipfel verirrten sie sich schließlich erneut.