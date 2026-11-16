i Die Asylunterkunft soll geschlossen werden. Screenshot (Google Maps) Weitere Schließungen geplant Asylquartier sperrt zu – 48 Bewohner müssen gehen Das Asylquartier im Lienzer Sporthotel wird mit Ende Jänner geschlossen. Weitere Unterkünfte sollen in den kommenden Monaten folgen. Von Newsdesk Heute 16.11.2026, 14:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Zahl der Asylwerber in Tirol sinkt. Das hat nun auch Folgen für die Unterbringung: Mit Ende Jänner wird das Asylquartier der Tiroler Sozialen Dienste (TSD) im Lienzer Sporthotel geschlossen. Es ist der Auftakt zu einer Reihe weiterer Schließungen in den kommenden Monaten.

Insgesamt 48 Menschen müssen die Unterkunft in Lienz verlassen und in andere Quartiere übersiedeln. Darunter befinden sich auch Minderjährige sowie schulpflichtige Kinder und Jugendliche. Das Land Tirol versichert, dass für alle Betroffenen eine geeignete alternative Unterbringung im Rahmen der Grundversorgung sichergestellt werde, berichtet "ORF Tirol".

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Als Grund für die Schließung nennt das Land den gesunkenen Bedarf und die fehlende Wirtschaftlichkeit. Zudem läuft der Mietvertrag für das Quartier in Lienz aus.

Zahl der Asylwerber stark gesunken

Die Zahl der Menschen in der Grundversorgung ist zuletzt deutlich zurückgegangen. Bis Ende 2026 soll sie in Tirol auf unter 2.000 sinken. Vor drei Jahren waren noch rund 5.000 Menschen in Grundversorgung.

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Mit den sinkenden Zahlen gehen laut dem Büro des zuständigen Landesrates Philip Wohlgemuth (SPÖ) auch geringere Einnahmen einher. Deshalb sollen in den kommenden Monaten weitere Unterkünfte geschlossen werden.

Mitarbeiter gekündigt

Die Tiroler Sozialen Dienste haben im Zusammenhang mit den geplanten Schließungen auch Kündigungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angekündigt. Davon sollen im kommenden Jahr bis zu 70 Personen betroffen sein.