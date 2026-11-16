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Die Millionen-Immobilie steht in Kitzbühel
Die Millionen-Immobilie steht in Kitzbühel
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Luxus-Pleite in Nobelort

Niemand wollte Kitzbühel-Villa um 18,9 Millionen Euro

Eine Luxusimmobilie um 18,9 Millionen Euro findet keinen Käufer. Jetzt schlitterte die Bauträgerfirma in den Konkurs.
Von Newsdesk Heute
16.11.2026, 15:52
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Selbst im Luxus-Segment läuft es am Immo-Markt derzeit alles andere als geschmiert. Im Tiroler Nobelort Kitzbühel wurde ein millionenschweres Luxusanwesen zum unüberwindbaren Hindernis für einen Bauträger. Die Nachfrage nach hochpreisigen Immobilien habe sich in den vergangenen Monaten deutlich abgeschwächt. Der ursprünglich kalkulierte Verkaufspreis von 18,9 Millionen Euro konnte deshalb nicht erzielt werden.

14 Millionen Euro Schulden

Daher musste die Projektgesellschaft Griesenauweg GmbH mit Sitz in Oberndorf Konkurs anmelden. Die finanziellen Folgen sind enorm: Laut Angaben der Schuldnerin belaufen sich die Verbindlichkeiten auf 14 Millionen Euro. Dahinter stecken nahezu ausschließlich Bankschulden. Das Konkursverfahren wurde auf Antrag einer Gläubigerin eröffnet. Zum Insolvenzverwalter wurde der Kufsteiner Rechtsanwalt Matthias Atzl bestellt.

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red, Akt. 16.11.2026, 15:54, 16.11.2026, 15:52
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