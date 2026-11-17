i Vier Menschen erlitten Rauchgasvergiftungen. istock 180 Einsatzkräfte vor Ort Vier Verletzte! Großbrand zerstört Stall in Tirol Großbrand in Tirol! In Obsteig stand in der Nacht auf Dienstag ein Stall in Flammen. Vier Menschen erlitten Rauchgasvergiftungen. Von Newsdesk Heute 17.11.2026, 06:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vier Menschen mussten nach einem Großbrand in Obsteig (Bezirk Imst) ins Krankenhaus gebracht werden. Sie hatten versucht, Tiere aus einem brennenden Stall zu retten, und dabei leichte Rauchgasvergiftungen erlitten. Das Feuer zerstörte in der Nacht auf Dienstag ein Wirtschaftsgebäude und beschädigte auch das angrenzende Wohnhaus, wie der ORF berichtet.

Gegen 22.40 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Da sich einige Einsatzkräfte gerade im Feuerwehrhaus befanden, konnten sie sofort ausrücken. Schon kurz nach der Abfahrt war der Feuerschein zu erkennen. Daraufhin wurden weitere Feuerwehren aus der Umgebung angefordert.

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Trockene Bäche erschwerten Löscheinsatz

Insgesamt standen rund 180 Einsatzkräfte, darunter sieben Feuerwehren, Rettung und Polizei, im Einsatz. Probleme bereitete die Wasserversorgung: Die Bäche in der Umgebung führten kein Wasser. Deshalb musste Löschwasser aus einem Bassin entnommen werden, das ein Tanklöschfahrzeug aus Imst laufend auffüllte.

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Die vier verletzten Helfer konnten das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen. Auch das benachbarte Wohnhaus wurde von den Flammen erfasst. Wie groß der Schaden dort ist, stand zunächst nicht fest. "Wir wissen von der Exekutive, dass niemand mehr im Haus war", erklärte Einsatzleiter Christian Weiss von der Feuerwehr Obsteig.

Die meisten Einsatzkräfte konnten mittlerweile abrücken. Die Feuerwehr Obsteig war noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Was den Brand ausgelöst hatte, war vorerst unklar.