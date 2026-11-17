i Auch ein Rettungshubschrauber stand im Einsatz. (Symbolbild) Getty Images Polizei korrigiert Detail Wende um Rettung von Duo auf Großglockner Am Sonntag mussten zwei junge deutsche Alpinisten vom Großglockner gerettet werden. In die ursprüngliche Presseaussendung schlich sich ein Fehler. Von Michael Rauhofer-Redl 17.11.2026, 11:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Sonntagabend setzten zwei junge deutsche Alpinisten einen Notruf vom Großglockner ab. Wie von "Heute" berichtet, befand sich das Duo am Abstieg vom Gipfel des Großglockners, als sie aufgrund der einsetzenden Dunkelheit und ihrer Erschöpfung nicht mehr weiterkamen. Wie die Polizei am Dienstag in einer Aussendung berichtigt, stammen die Alpinisten aus Baden-Württemberg und nicht wie ursprünglich vermeldet aus Rheinland-Pfalz.

Die beiden Deutschen konnten unter telefonischer Anleitung den Abstieg selbstständig fortsetzen. Etwas mehr als zwei Stunden nach dem Notruf befanden sich beide auf einer Seehöhe von etwa 2.800 Meter über Meereshöhe .

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Ins Tal geflogen

Aufgrund der immer größer werdenden Erschöpfung und zunehmenden Orientierungslosigkeit wurde durch die Einsatzleitung der Bergrettung der Notarzthubschrauber "Christophorus 7" nachalarmiert, welcher beide schließlich wenig später im Nahbereich des "Mürztalersteigs" lokalisieren, aufnehmen und in weiterer Folge ins Tal (Lucknerhaus) fliegen konnte.

Die Bilder des Tages i ?

Beide Personen waren unverletzt, jedoch stark erschöpft, durchnässt und leicht unterkühlt. Es wurde erhoben, dass die Deutschen bereits beim Aufstieg Probleme mit der Routenfindung hatten und keiner von Ihnen über besondere, alpine Erfahrung verfügen würde. Im Abstieg vom Gipfel seien sie erneut vom Weg abgekommen. Aufgrund zunehmender Erschöpfung und Orientierungslosigkeit hätten sie schließlich einen Notruf abgesetzt.