Am späten Montagabend konnte die Tiroler Polizei einen jungen Raser anhalten. Wie die Pressestelle der Landespolizeidirektion nun in einer Aussendung mitteilt, führte eine Streife der Autobahnpolizei Schönberg Geschwindigkeitskontrollen auf der Inntalautobahn (A12) im Bereich des Amraser Tunnels in Innsbruck durch.
Kurz nach 23.30 Uhr wurde ein in Richtung Osten fahrender Pkw mit österreichischem Kennzeichen mit einer Geschwindigkeit von 194 km/h gemessen und kurze Zeit später angehalten.
Dem Lenker, einem 18-jährigen Österreicher, wurde der Probeführerschein an Ort und Stelle abgenommen. Der Pkw wurde vorläufig beschlagnahmt.