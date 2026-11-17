i Der Raser beschleunigte seinen Pkw auf 194 km/h – nach Abzug der Toleranz. Getty Images/iStockphoto Probeführerschein ist weg Lenker (18) rast mit fast 200 km/h über Inntalautobahn Ein Teenager wollte es am Montagabend wissen. Der 18-Jährige bretterte mit seinem Pkw fast 200 km/h auf der Inntalautobahn in Tirol. Von Michael Rauhofer-Redl 17.11.2026, 11:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am späten Montagabend konnte die Tiroler Polizei einen jungen Raser anhalten. Wie die Pressestelle der Landespolizeidirektion nun in einer Aussendung mitteilt, führte eine Streife der Autobahnpolizei Schönberg Geschwindigkeitskontrollen auf der Inntalautobahn (A12) im Bereich des Amraser Tunnels in Innsbruck durch.

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Führerschein weg, Pkw beschlagnahmt

Kurz nach 23.30 Uhr wurde ein in Richtung Osten fahrender Pkw mit österreichischem Kennzeichen mit einer Geschwindigkeit von 194 km/h gemessen und kurze Zeit später angehalten.

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Dem Lenker, einem 18-jährigen Österreicher, wurde der Probeführerschein an Ort und Stelle abgenommen. Der Pkw wurde vorläufig beschlagnahmt.