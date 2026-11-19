i An dieser Mittelschule in Wien-Hietzing eskalierte ein Streit zwischen zwei Schülern. Einer der Jugendlichen wurde inzwischen suspendiert. Google Streetview Neue Details Schüler zückt Messer – jetzt folgt Suspendierung Nach der Messer-Drohung an einer Wiener Mittelschule wurde einer der beiden Schüler suspendiert. Die Bildungsdirektion nennt nun neue Details. Von Niklas Burger 19.11.2026, 13:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach dem Vorfall am 17. November an der Mittelschule Veitingergasse (Wien-Hietzing) zieht die Bildungsdirektion Konsquenzen. Gegenüber "Heute" wurde bestätigt, dass einer der beiden Schüler bereits suspendiert ist.

Bei dem Zwischenfall soll ein 15-Jähriger seinen ein Jahr älteren Mitschüler mehrfach mit dem Umbringen bedroht haben. Auf der Schultoilette soll der Jugendliche schließlich ein Klappmesser gezückt und Stichbewegungen in Richtung des 16-Jährigen gemacht haben. Dieser wehrte sich und schlug seinem Kontrahenten dabei einen Zahn aus. Welcher der beiden Schüler suspendiert worden ist, ließ die Bildungsdirektion offen.

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Schule wusste nichts von Konflikten

"Weder der Schulleitung noch der Bildungsdirektion waren vor dem Vorfall am 17. November Konflikte zwischen den betroffenen Schülern bekannt", heißt es. Während der Auseinandersetzung griff laut Bildungsdirektion eine Lehrperson sofort ein und trennte die Jugendlichen. Auch die Polizei wurde umgehend verständigt.

Suspendierung und strenge Verhaltensregeln

Nach dem Vorfall wurde gegen einen der beiden Schüler eine Suspendierung ausgesprochen. Gleichzeitig bereitet die Schule Maßnahmen vor, um eine sichere Rückkehr in den Unterricht zu ermöglichen.

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Dazu gehören laut Bildungsdirektion eine Suspendierungsbegleitung, verbindliche Verhaltensvereinbarungen und regelmäßige Reflexionsgespräche. Auch die Schulleitung und das pädagogische Unterstützungsteam sollen den betroffenen Schüler engmaschig begleiten.

Messer nach Attacke nicht gefunden

Die Polizei nahm den 15-Jährigen nach dem Vorfall vorläufig fest. Das mutmaßliche Klappmesser konnte bei der Durchsuchung allerdings nicht gefunden werden.

Gegen den Jugendlichen wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wurde wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung auf freiem Fuß angezeigt. Auch der 16-Jährige wurde wegen des Verdachts der Körperverletzung angezeigt.