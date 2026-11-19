i Am Donnerstagnachmittag soll in dem Schulgebäude in der Kölblgasse Pfefferspray versprüht worden sein. Leserreporter Ärger im Unterricht Pfefferspray-Alarm an Wiener Schule! Sieben Verletzte An einer Schule in der Wiener Landstraße kam es Donnerstagnachmittag zu einer Pfefferspray-Attacke. Sieben Personen wurden verletzt. Von Community Heute 19.11.2026, 16:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Aufregung an einer Mittelschule in Wien-Landstraße! Am Donnerstagnachmittag soll in dem Schulgebäude in der Kölblgasse Pfefferspray versprüht worden sein. Sieben Personen wurden dadurch beeinträchtigt. Zwei Tatverdächtige konnten bereits ausgeforscht werden.

Am Donnerstag kam es gegen 15.30 Uhr zu einem Rettungs- und Polizeieinsatz. In der Schule soll Pfefferspray versprüht worden sein. Ein Leserreporter-Video zeigt die Szenen vor Ort: Mehrere Einsatzfahrzeuge standen mit Blaulicht vor der Bildungseinrichtung.

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Wie auf "Heute"-Anfrage von der Pressestelle der Wiener Polizei bestätigt wurde, waren insgesamt sieben Personen von dem Vorfall betroffen. Ob es sich dabei um Schüler oder Lehrkräfte handelt und wie schwer die Beeinträchtigungen waren, ist derzeit noch unklar. Laut der Wiener Berufsrettung musste keine der sieben behandelten Personen in ein Spital gebracht werden.

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Die Ermittler konnten bereits zwei Tatverdächtige ausforschen. Welche Rolle sie bei dem Vorfall gespielt haben sollen und ob es sich um Schüler der Mittelschule handelt, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind derzeit noch unklar. Weitere Erhebungen laufen.