i Der Käferbefall sorgt für gewaltig Ärger in dem Wiener Gemeindebau. Screenshot Google Mpas/Leserreporter Ärger in Floridsdorf Ekel in Gemeindebau – Kinder leiden unter Käferbefall Für eine Wiener Familie sorgt ein Käferbefall bereits seit Monaten für massiven Ärger. Eine Lösung ist bisher noch nicht in Sicht. Von Justine Gull 19.11.2026, 14:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ekel-Alarm in Wiener Gemeindebau! In Floridsdorf sorgt ein Schädlingsbefall für Aufregung, wie eine betroffene "Heute"-Leserin erklärt. Lisa* (27, Name von der Redaktion geändert) ist mit ihren zwei Kindern (2 und 4) seit Ende April in die Wohnung gezogen, ein Tag später ging der Ärger bereits los: Der Familie macht ein Speckkäferbefall zu schaffen. "Wir haben das sofort gemeldet. Ein erster Einsatz der Schädlingsbekämpfer blieb jedoch ohne Erfolg", erklärt die Wienerin.

Besonders brisant: Mittlerweile sollen sich die Käfer und Larven in Betten, Matratzen, Sofa und Kleidung ausgebreitet haben. Hinzu kommt noch, dass die beiden Kinder enorm unter dem Befall leiden.

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So sollen beide starke allergische Hautreaktionen entwickelt haben, hinzu kommt eine chronische Bronchitis bei dem zweijährigen Sohn. Fast 2.000 Euro hat Lisa bereits für die Schädlingsbekämpfung ausgegeben – eine Besserung ist nicht in Sicht.

"Die Kinder sind den chemischen Mitteln ausgesetzt. Eine dauerhafte Lösung wurde uns nicht angeboten", so die Bewohnerin verzweifelt. Für die Familie sei die Situation mittlerweile kaum noch auszuhalten.

Mieter in der Verantwortung

Auf "Heute"-Anfrage nahm die Pressestelle von Wiener Wohnen zu den Vorwürfen Stellung. Speckkäfer würden grundsätzlich als Lästlinge eingestuft, weshalb deren Bekämpfung in den Verantwortungsbereich der Mieter falle.

"Wiener Wohnen hat aus Kulanz bereits ein professionelles Unternehmen mit der Bekämpfung beauftragt, obwohl das grundsätzlich nicht in unseren Zuständigkeitsbereich fällt", so die Pressesprecherin.

Auf Wunsch der Mieterin seien zudem auf Kosten von Wiener Wohnen die Sockelleisten entfernt worden, um auch schwer zugängliche Stellen behandeln zu können. Diese Arbeiten seien jedoch mittlerweile abgeschlossen.

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Um den Befall einzudämmen, empfiehlt Wiener Wohnen unter anderem gründliches Staubsaugen sowie das Waschen betroffener Textilien bei 60 Grad oder alternativ das Einfrieren empfindlicher Materialien.

Sollten weitere professionelle Maßnahmen notwendig sein, müsse die Mieterin diese künftig selbst beauftragen. Für die betroffene Familie bleibt das Problem somit weiterhin bestehen – und eine dauerhafte Lösung ist vorerst nicht in Sicht.