i In der Wiener Innenstadt finden gleich zwei Demos statt. Helmut Graf Proteste sorgen für Stau Für Bildung & Palästina – Demos legen Wien heute lahm Tausende Jugendliche protestieren am Freitag europaweit gegen Aufrüstung und für eine bessere Zukunft. In Wien drohen deshalb massive Staus. Von Österreich Heute 20.11.2026, 09:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Freitag (20. November) gehen Jugendliche und Studenten in mehr als 25 europäischen Ländern auf die Straße. Unter dem Motto "Für unsere Zukunft, gegen ihre Kriege" sind Proteste in rund 400 Städten angekündigt. Auch in Österreich wird demonstriert. Besonders in Wien müssen Autofahrer mit erheblichen Verkehrsbehinderungen rechnen.

Hinter dem internationalen Jugendstreik steht ein Bündnis aus mehr als 50 Organisationen. Die Veranstalter rechnen europaweit mit Hunderttausenden Teilnehmern.

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Darum gehen Jugendliche auf die Straße

Die Forderungen reichen von mehr Geld für Bildung und leistbares Wohnen bis zu Klimaschutz und sozialer Gerechtigkeit. Gleichzeitig stellen sich die Organisatoren gegen die Aufrüstung Europas und fordern die Abschaffung der Wehrpflicht. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Solidarität mit Palästinensern.

Kritik üben die Veranstalter vor allem an den politischen Prioritäten. Während Milliarden in militärische Aufrüstung fließen sollen, fehle das Geld für Schulen, Universitäten und soziale Leistungen, argumentiert das Bündnis.

"Wir fordern Sicherheit durch Bildung statt durch Aufrüstung!", erklärt Julia Greiner von der Aktion kritischer Schüler.

Zwei große Demos legen Wien lahm

In Wien beginnen die Proteste bereits am Vormittag. Ab 9.30 Uhr zieht eine Demonstration gegen Militarisierung mit rund 1.000 angemeldeten Teilnehmern von der Universität Wien über die Ringstraße zum Parlament. Die Kundgebung soll gegen 14 Uhr enden.

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Am Nachmittag folgt der nächste Protestzug. Ab 15 Uhr sammeln sich die Teilnehmer am Christian-Broda-Platz beim Westbahnhof. Gegen 15.30 Uhr setzt sich die Demonstration mit ebenfalls rund 1.000 erwarteten Teilnehmern in Bewegung.

Die Route führt über die Mariahilfer Straße, Zieglergasse, Lindengasse, Kirchengasse, Babenbergerstraße und den Ring zum Heldenplatz. Das Ende ist für 17.30 Uhr vorgesehen.

Autofahrerclubs warnen vor Stau

Für Autofahrer könnte der Freitag zur Geduldsprobe werden. Besonders rund um die Wiener Innenstadt drohen laut Autofahrerclubs massive Verzögerungen.

Die Bilder des Tages i ?

Betroffen sind vor allem die Ringstraße, die Zweierlinie, der Karlsplatz, der Schwarzenbergplatz sowie die Rechte Wienzeile und die Lothringerstraße.

Auch auf wichtigen Zufahrten wie Rennweg, Prinz-Eugen-Straße, Favoritenstraße, Burggasse, Lerchenfelder Straße und Josefstädter Straße ist mit Staus zu rechnen.

Die Polizei wird Straßen zeitweise sperren und den Verkehr umleiten. Der ÖAMTC empfiehlt deshalb, für Fahrten in die Innenstadt auf die U-Bahn umzusteigen. Wer auf das Auto angewiesen ist, sollte die betroffenen Bereiche großräumig über den Gürtel oder die A23 umfahren.

Auch in Graz, Linz und Salzburg wird gestreikt Graz: 16 Uhr, Griesplatz Linz: 15 Uhr, Schillerpark Salzburg: 17 Uhr, Hauptbahnhof Innsbruck: 14.30 Uhr, Ni-Una-Menos-Platz beim Landestheater Steyr: ab 8 Uhr, Streikcafé in der Bahnhofstraße 10

Mit dem Protest am Freitag soll es laut Veranstaltern nicht getan sein. Das internationale Bündnis "StopReArmEurope" kündigt weitere Aktionen bis Sonntag (22. November) an.