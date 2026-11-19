Drei Männer sind am Mittwochmorgen in Wien-Favoriten Opfer eines mutmaßlich grundlosen Angriffs geworden. Ein 25-Jähriger soll die Passanten zunächst angesprochen und ihnen kurz darauf plötzlich mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.
Die Vorfälle ereigneten sich gegen 7.30 Uhr. Bei den Opfern handelt es sich um drei Männer im Alter von 19, 35 und 54 Jahren. Alle drei erlitten durch die Attacken Verletzungen. Ein Motiv für die Angriffe ist bislang nicht bekannt.
Polizisten der Inspektion Keplergasse konnten den 25-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Seine Staatsangehörigkeit ist derzeit ungeklärt.
Bei der Einvernahme machte der Mann keine Angaben zu den Anschuldigungen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er auf freiem Fuß angezeigt.