i Ein 25-Jähriger soll drei Passanten ohne erkennbaren Grund mit Faustschlägen ins Gesicht verletzt haben. istock Drei Verletzte in Wien Brutale Attacke! Mann schlägt wahllos auf Passanten ein Schock am Mittwochmorgen in Wien-Favoriten! Ein 25-Jähriger soll drei Passanten ohne erkennbaren Grund mit Faustschlägen ins Gesicht verletzt haben. Von Newsdesk Heute 19.11.2026, 19:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Drei Männer sind am Mittwochmorgen in Wien-Favoriten Opfer eines mutmaßlich grundlosen Angriffs geworden. Ein 25-Jähriger soll die Passanten zunächst angesprochen und ihnen kurz darauf plötzlich mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.

Die Vorfälle ereigneten sich gegen 7.30 Uhr. Bei den Opfern handelt es sich um drei Männer im Alter von 19, 35 und 54 Jahren. Alle drei erlitten durch die Attacken Verletzungen. Ein Motiv für die Angriffe ist bislang nicht bekannt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Verdächtiger schweigt zu Vorwürfen

Polizisten der Inspektion Keplergasse konnten den 25-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Seine Staatsangehörigkeit ist derzeit ungeklärt.

Bei der Einvernahme machte der Mann keine Angaben zu den Anschuldigungen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er auf freiem Fuß angezeigt.