i Messerstich im Drasche-Park in Wien-Wieden. iStock (Symbolbild) Auch Hund attackiert Crime-Hotspot: Lungenstich bei Raubversuch in Park Bei einem versuchten Raub im Alois-Drasche-Park in Wien-Wieden wurde ein 43-Jähriger niedergestochen. Die FPÖ fordert jetzt Konsequenzen. Von Thomas Peterthalner 19.11.2026, 15:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine blutige Messerattacke am helllichten Tag in Wien schockiert! Am Dienstag wurde ein Wiener im Alois-Drasche-Park in Wien-Wieden Opfer eines versuchten Raubüberfalls. Als sich der 43-Jährige gegen die Angreifer wehrte, stach einer dem Mann mit einem Messer in den Rücken. Das Opfer erlitt einen Lungenstich. Die Verdächtigen flüchteten anschließend ohne Beute, die Kripo ermittelt – wir berichteten.

Park als Crime-Hotspot

Für die Wiener FPÖ ist der blutige Vorfall ein weiteres Warnsignal. Sicherheitssprecher Stefan Berger übt scharfe Kritik an der Stadtregierung, der Park ist als Crime-Hotspot bekannt: "Die Zustände in diesem Park eskalieren immer weiter, während die rot-pinke Stadtregierung tatenlos zusieht."

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Auch Hund attackiert

Erst vor rund zwei Wochen soll eine Jugendbande im selben Park einen Hundebesitzer und dessen armen Vierbeiner attackiert haben. Nun sorgt die Messerattacke erneut für Aufregung. "Wenn Menschen in einem Wiener Park nicht einmal mehr am helllichten Tag sicher sind, dann muss das endlich Konsequenzen haben. Wir brauchen mehr sichtbare Polizeipräsenz und ein entschlossenes Vorgehen gegen die ausufernde Straßenkriminalität", so Berger.

Auch der Wiedner FPÖ-Bezirksobmann Clemens Gudenus schlägt Alarm. Die Menschen im Bezirk müssten ihre Parks ohne Angst nutzen können. Zwei schwere Vorfälle innerhalb so kurzer Zeit seien ein deutliches Warnsignal.

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Mutter sorgt sich um Kinder

Betroffen zeigt sich FPÖ-Klubobfrau Marie Hauser, die selbst in der Nähe des Parks wohnt. "Als besorgte Mutter machen mich diese Vorfälle noch einmal mehr betroffen, wie soll ich meine Kinder noch guten Gewissens den Park queren lassen?", fragt sie. Berger kritisiert zudem das neue Dienstzeitmodell der Polizei.

Eine weitere Verringerung der sichtbaren Polizeipräsenz wäre angesichts der Vorfälle aus seiner Sicht der falsche Weg. Die Freiheitlichen fordern nun mehr Polizisten im öffentlichen Raum und wirksame Maßnahmen gegen Gewalt und Raubüberfälle.