i Zwei Jugendliche sollen um die 30 Steine auf vorbeifahrende Autosim Bereich Nordbrücke/ A22 geworfen haben. Symbolbild. Sabine Hertel Irrer Vorfall auf Nordbrücke 30 Steine auf Autos geworfen: Polizei fasst Teenie (14) Zwei Jugendliche sollen in Wien Steine von einer Brücke auf die A22 geworfen haben. Ein Auto wurde beschädigt, ein Polizist verletzt. Von Michael Rauhofer-Redl 19.11.2026, 22:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein gefährlicher Vorfall hat sich laut Angaben der Pressestelle der Landespolizeidirektion Wien am Dienstagabend in Wien-Floridsdorf ereignet. Gegen 19.15 Uhr sollen zwei Jugendliche von einer Geh- und Radwegbrücke im Bereich der A22 Nordbrücke Steine auf vorbeifahrende Fahrzeuge geworfen haben. Dabei wurde die Windschutzscheibe eines Pkw erheblich beschädigt. Der Lenker blieb glücklicherweise unverletzt.

Jugendliche flüchteten vor Polizei

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein. Kurz darauf entdeckten Beamte auf der Brücke zwei Jugendliche, auf die die Täterbeschreibung passte. Als die Polizisten das Duo kontrollieren wollten, ergriffen beide in unterschiedliche Richtungen die Flucht.

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Nach einer kurzen Verfolgung konnte ein 14-jähriger Österreicher angehalten werden. Für einen Polizisten endete der Einsatz allerdings schmerzhaft: Er kam während der Verfolgung zu Sturz und wurde verletzt.

Rund 30 faustgroße Steine auf A22 entdeckt

Wie die Landespolizeidirektion Wien berichtet, machten die Einsatzkräfte anschließend eine erschreckende Entdeckung. Auf der Fahrbahn lagen in beiden Fahrtrichtungen insgesamt rund 30 faustgroße Steine.

Um weitere Unfälle zu verhindern, wurde umgehend die Reinigung der Fahrbahn veranlasst.

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Zweiter Jugendlicher weiter auf der Flucht

Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen laufen. Auch die Identität des zweiten Jugendlichen ist noch ungeklärt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der angehaltene 14-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt und seinem Erziehungsberechtigten übergeben.