i Mike K. und seine Ehefrau Barbara K. aus Wien kämpfen für eine nachträgliche Auszahlung des Klimabonus. Ernst Hofbauer "Würden die 500 Euro brauchen" Klimabonus von 2022 nicht bekommen – Mike wartet noch Ein Wiener forderte seinen Klimabonus von 2022 nach. Das Geld wurden ihm bereits zugesagt – doch auf seinem Konto ist bis heute nichts angekommen. Von Österreich Heute 20.11.2026, 05:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Mühlen der Bürokratie mahlen langsam: Ein 40-jähriger Wiener hat seinen Klimabonus aus dem Jahr 2022 bis heute nicht erhalten – obwohl die allgemeine Auszahlung mittlerweile vier Jahre zurückliegt. Seit mehreren Monaten kämpft Mike K. nun schon um eine nachträgliche Auszahlung.

Erst hat Mike seinen Klimabonus nicht nachgefordert, weil er dachte, sein Anspruch sei längst verfallen. Doch als seine Partnerin gesehen hat, dass eine Nachforderung möglich ist, wandte sich Mike K. im Juli an die zuständige Stelle. Die beiden konnten die 500 Euro für ihre Hochzeit gut gebrauchen, schließlich heirateten sie im August.

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Anspruch wurde bestätigt

Beim Klimabonus-Serviceteam erfuhr Mike, dass er für das Jahr 2022 nicht in der Datenbank aufscheint. Kurios: In den Jahren 2023 und 2024 hat er den Klimabonus jedoch bekommen. Ob ihm der fehlende Betrag zusteht, werde man prüfen, hieß es. "Wir haben alles Nötige dafür gemacht, haben beim Meldeamt den Meldeverlauf geholt und alles zugeschickt", erzählen der Betroffene und seine Frau im Gespräch mit "Heute".

Schließlich trudelte die ersehnte Antwort ein: Mike hat noch Anspruch auf den Klimabonus. Bis Oktober könne er mit einer Auszahlung rechnen.

Seitdem wächst die Enttäuschung mit jedem Tag: "Es ist bis jetzt kein Geld da", sagt das Ehepaar. "Nachdem es uns zugesichert wurde, haben wir halt damit gerechnet. Wir würden die 500 Euro schon brauchen."

Geld noch immer nicht am Konto

Seit Ende Oktober erhält Mike auch keine Antwort mehr auf seine Mails. Schließlich versuchte auch seine Frau, das Klimabonus-Serviceteam zu erreichen. Ihr wurde geantwortet, dass die Bearbeitung des Anliegens noch etwas Zeit in Anspruch nehmen könne. "Was wir nicht verstehen, denn es ist alles geklärt. Der Anspruch besteht und sie haben alle Kontodaten. Wir warten nur auf das Geld."

Ministerium verspricht Auszahlung in zwei Wochen

Auf "Heute"-Anfrage bestätigt das Umweltministerium, dass Mike die ausstehenden 500 Euro noch bekommen wird: "Die Durchführung der nachträglichen Auszahlung wird momentan vorbereitet und im Lauf der kommenden zwei Wochen veranlasst."

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Wie es zu dieser langen Wartezeit kam, wollten wir auch wissen: Laut Ministerium seien nachträgliche Auszahlungen aufwendig. Es müssten zahlreiche Prüfungen durchgeführt werden, damit Fälle nicht doppelt bearbeitet werden und die Daten stimmen.

Dazu kommt: Weil mittlerweile weniger Anfragen eingehen, werden Nachzahlungen nur noch alle paar Monate durchgeführt.

Auch 90 andere warten noch auf Geld

Mike ist mit seinem Problem nicht allein. Wie das Ministerium gegenüber "Heute" erklärt, sind derzeit noch rund 90 Nachzahlungen für den Klimabonus 2022 offen. Auch diese sollen innerhalb der kommenden zwei Wochen angewiesen werden.

Die Bilder des Tages i ?

Eine schnellere Auszahlung für einzelne Betroffene ist nicht vorgesehen. Die Überweisungen werden gesammelt bearbeitet. Kommt es dabei zu Verzögerungen, müssen deshalb gleich mehrere Menschen länger auf ihr Geld warten.