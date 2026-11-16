i Die Pferde kamen bei dem Unfall zu Sturz. ÖSTERREICHISCHER TIERSCHUTZVEREIN "Ludwig muss handeln" Nach Unfällen – Grüne wollen Fiaker aus Wien verbannen Nach zwei Fiaker-Unfällen fordern Wiens Grüne das Aus für Pferdekutschen in der Innenstadt. Elektro-Kutschen sollen sie ersetzen. Von Newsdesk Heute 16.11.2026, 21:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es waren schreckliche Szenen, die sich am vergangenen Mittwoch in der Wiener Innenstadt abspielten. Während ein Kutscher die Toilette aufsuchte, gingen seine Fiaker-Pferde durch. Panisch galoppierten die zwei Rösser durch die Passage in der Rotenturmstraße, Funken sprühten.

Schlussendlich kippte die Kutsche um und die Tiere kamen beim Marmorbrunnen in der Erlgasse zu Sturz. Die Pferde wurden bei dem Crash verletzt. Es war nicht der einzige Fiaker-Unfall, der sich in dieser Woche ereignete. Auch in der Operngasse kam es zu einem Unfall. Menschen wurden in beiden Fällen nicht verletzt.

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Konsequenzen gefordert

Nach den Vorfällen fordern Wiens Grüne nun Konsequenzen. Die Partei will sich für einen vollständigen Ersatz der Pferdekutschen in der Wiener Innenstadt starkmachen. Ein entsprechender Antrag soll in der Landtagssitzung am 19. November eingebracht werden. Als Alternative fordern die Grünen Elektro-Kutschen und E-Oldtimer.

Laut der Tierschutzsprecherin Jennifer Kickert würden "Verkehrslärm, Baustellen, Menschenmengen und harte Asphaltflächen" Stress für die Tiere bedeuten. Sie betont, dass es sich bei Pferden um Fluchttiere handelt. Vorfälle wie sie sich vergangene Woche ereignet haben, würden zu lebensbedrohlichen Szenarien für Mensch und Tier werden.

Bereits in den vergangenen Jahren habe es ähnliche Zwischenfälle gegeben, bei denen auch Menschen verletzt wurden. Laut den Grünen müsse Wiens Bürgermeister Michael Ludwig "endlich handeln".

Kutscher sollen Umschulen

Die Umweltsprecherin Tina Wirnsberger verwies auf alternative Modelle in anderen Großstädten. So hätten Prag, Barcelona, Brüssel oder Rom, die Pferdekutschen aus ihren Innenstädten verbannt. Zuletzt wurde auch in der US-Metropole New York ein Aus für Pferdekutschen bis 2028 beschlossen. Man solle diesen Vorbildern folgen und auf E-Kutschen umsteigen.

Funkenflug! Fiaker-Pferde rasen in Panik durch Passage i ?

Diesen Umstieg wollen die Grünen "sozial gerecht" gestalten. Ihnen zufolge sollen sich die Kutscher im Tourismus einbringen und ihr Wissen über die Stadt anderweitig vermitteln. Dafür sollen "Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten" und "Qualifizierungsmaßnahmen" getroffen werden. Auch betroffene Betriebe wolle man unterstützen. Des Weiteren soll für die Unterbringung der Pferde gesorgt werden.

Unterstützung von Tierschützern

Die Grünen betonten, dass Maßnahmen von Tierschutzorganisationen, die für eine Verbesserung beziehungsweise ein Ende der Fiakerei im Stadtverkehr sorgen sollen, sich wachsender Zustimmung bei der Wiener Bevölkerung erfreuen würden. So hätten 2026 über 90.000 Menschen eine Petition des Vereins gegen Tierfabriken für Hitzefrei für Fiakerpferde unterzeichnet.

Die Bilder des Tages i ?

Des Weiteren seien vergangenen Samstag "mehr Menschen als je zuvor zu einer Demonstration auf den Stephansplatz" erschienen. Die Demonstranten forderten dort ein Ende der Pferdekutschen in der Innenstadt. Nun sei der Bürgermeister am Zug, um "im Sinne der Menschen und Tiere in dieser Stadt tätig" zu werden.