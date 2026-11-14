i Lisa M. verlor ihren Partner, die Wohnung und dann auch noch den Job. iStock Harter Schicksalsschlag Alles weg! Lisa M. (23) landet in Wiener Notquartier Eine junge Frau hatte ein geregeltes Leben, dann verlor sie innerhalb kurzer Zeit alles. Bei der Caritas häufen sich solche Fälle. Von Österreich Heute 14.11.2026, 10:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sie führte ein ganz normales Leben in Wien, hatte einen geregelten Job, einen Partner, mit dem sie zusammenlebte. Plötzlich zerbrach die Beziehung von Lisa M. (Name geändert). Die 23-Jährige musste rasch aus der gemeinsamen Wohnung ausziehen – sie stand vor dem Nichts.

Lisa M. begann von vorn, fand ein neues Apartment. Doch diese Serie von Katastrophen warf sie aus der Bahn: Plötzlich meldete ihr Vermieter "Eigenbedarf" an. Er brauche die Wohnung für ein Familienmitglied, hieß es. Dann verlor die Wienerin auch noch ihren Job. Da sie keine Rücklagen und kein familiäres Netz in Wien hatte, drohte die Obdachlosigkeit.

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"Extrem schwer zu verarbeiten"

Ein paar Tage wohnte sie in einem einfachen, billigen Hotel. "Aber ohne Einkommen geht das nicht lange", sagt Michael Berger von der Caritas, "daher ist sie zu uns gekommen." Erste Station war das Notquartier für Frauen.

"Für Leute, die ganz überraschend vor so einer Situation stehen, ist das wahnsinnig schwer. Man ist es gewöhnt, in einer eigenen Wohnung zu leben, und plötzlich ist man im Notquartier mit Mehrbettzimmern", sagt Berger zu "Heute". Für viele sei das extrem schwer zu verarbeiten, "man muss sich einmal vorstellen, wie es einem geht, wenn das ganze Leben umgekrempelt wird."

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Immer mehr Menschen droht der Verlust ihres Zuhauses. Das macht sich bei der Caritas bemerkbar. Seit zwei Jahren würden sich zunehmend Menschen an die Hilfsorganisation wenden, weil sie akut von Wohnungslosigkeit bedroht sind, berichtet Berger. Heuer hatte man bis Ende Oktober Kontakt zu mehr als 6.800 Klienten.

Viele wohnungslose Frauen bleiben unsichtbar

Laut Statistiken sind nur etwa 20 Prozent der Obdachlosen Frauen, laut Berger wird aber eine hohe Dunkelziffer vermutet. Frauen seien nämlich oft von "versteckter Wohnungslosigkeit" betroffen. Heißt: Sie wohnen bei ihrem Partner, sind aber von ihm abhängig und leben oft in Gewaltbeziehungen, haben dadurch also keinen sicheren Wohnsitz.

Caritas-Spendenkonto:

Caritas der Erzdiözese Wien - Hilfe in Not IBAN: AT47 2011 1890 8900 0000 BIC: GIBAATWWXXX Spendenzweck: Winternothilfe Helfen kann man auch hier im "wirhelfen.shop" der Caritas.

Es sei auch keine Seltenheit, dass junge Menschen betroffen sind. Die Caritas selbst ist nur für Volljährige zuständig – immer wieder würden jedoch auch 18-Jährige Hilfe suchen, die bereits davor schon in Einrichtungen für Minderjährige waren. "Genauso gibt es Menschen über 70, die unsere Unterstützung benötigen."

Die Caritas ist Erstanlaufstelle, wenn jemand akut von Wohnungslosigkeit bedroht ist. Wurde die Person vorübergehend untergebracht, bemüht man sich um eine dauerhafte Lösung.