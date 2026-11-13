i Der Prozess fand am Wiener Landesgericht statt. Denise Auer Versuchte Vergewaltigung "Sei leise!" – Teenager fiel über Wienerin (19) her Eine Wienerin (19) entging im Wasserpark nur knapp einer Vergewaltigung. Vor Gericht sorgten die Aussagen des 16-jährigen Angeklagten für Entsetzen. Von Newsdesk Heute 13.11.2026, 22:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine 19-jährige Wienerin erlebte am 23. Mai eine regelrechte Horror-Nacht. Sie war im Floridsdorfer Wasserpark unterwegs als ein 16 Jahre alter Syrer über die junge Frau herfiel. Zur Vergewaltigung ist es nur nicht gekommen, weil sich das Opfer massiv zur Wehr setzte.

Für diese Tat musste sich der Jugendliche nun am Wiener Landesgericht verantworten. Laut einem Bericht der "Krone" soll der 16-Jährige dabei nicht wirklich Reue gezeigt haben. Vielmehr ließen seine Aussagen die Anwesenden geschockt zurück.

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Angeklagter: "Gefühl nicht unter Kontrolle"

"Ich hab’ so ein Gefühl bekommen, dass ich mit ihr machen kann, was ich will", wird der Beschuldigte von der Tageszeitung zitiert. Dieses Gefühl habe der Syrer laut eigener Aussage "nicht unter Kontrolle" gehabt.

Des Weiteren warf er in den Raum, dass das Opfer es auch so gewollt hätte. Demnach hätte sie zu keinem Zeitpunkt "Nein" zu ihm gesagt und auch "die ganze Zeit gelacht". Laut dem 16-Jährigen sei alles einvernehmlich gewesen.

"Sei leise! Nur kurz, nur kurz"

Anders schilderte das Opfer in ihrer kontradiktorischen Einvernahme die Geschehnisse jener Nacht. Sie habe um Hilfe gerufen und "Angst" gehabt. Ihr war nicht klar, ob sie den Angreifer abwehren könne. Die 19-Jährige habe ihre "Hose festgehalten". Zuvor soll ihr der 16-Jährige "Schatzi, krieg ich keine Umarmung?" zugerufen haben.

Dann habe der Jugendliche das Opfer von hinten an den Haaren gepackt. Die junge Frau hätte an dieser Stelle schon geschrien und den Syrer darum gebeten, sie gehen zu lassen. Auf diese Bitte ging der 16-Jährige nicht ein: "Sei leise! Nur kurz, nur kurz."

16-Jähriger nannte Opfer "Schlampe"

Als er die Frau auf eine Parkbank zerren wollte, konnte sie sich so stark wehren, dass Angreifer und Opfer eine Böschung hinunterstürzten. Danach habe der 16-Jährige sie auf den Boden gedrückt und ihr den Mund so fest zugehalten, dass die 19-Jährige für einen Moment keine Luft mehr bekommen hatte.

Dennoch wehrte sich die Wienerin so sehr, dass der Beschuldigte schlussendlich von ihr abließ. Während sein Opfer weinend auf dem Boden lag, habe sie der Jugendliche dann noch als "Schlampe" beschimpft.

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Richterin: "Völlig lebensfremd"

Auch nach der Aussage der jungen Frau blieb der Syrer bei seiner Darstellung, dass es die 19-Jährige auch gewollt hätte. Die Richterin war von dem Auftreten des Jugendlichen nicht begeistert. Sie bezeichnete seine Aussagen als "völlig lebensfremd".

Sie glaube der Darstellung des Beschuldigten nicht. Auch wenn er bezüglich des Lachens die Wahrheit gesagt hätte, würde dies noch lange keine Zustimmung bedeuten, stellte die Richterin klar.

Schlussendlich wurde der 16-Jährige zu zwei Jahren teilbedingter Haft verurteilt. Acht Monate davon muss er hinter Gitter. Dem Opfer muss der Syrer zudem 2000 Euro zahlen. Sobald er auch dem Gefängnis draußen ist, steht eine Sexualtherapie an.