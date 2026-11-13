i Der Rechnungshof rügt den Tiergarten Schönbrunn. Helmut Graf Teure Fehler im Tiergarten 1,42 Mio. Euro vermeidbar – Wirbel um Zoo Schönbrunn Der Rechnungshof rügt Bauprojekte und Brandschutzmängel im Zoo Schönbrunn. Fehlende Abstimmung verursachte vermeidbare Kosten von 1,42 Millionen Euro. Von Newsdesk Heute 13.11.2026, 21:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zwei große Bauvorhaben im Wiener Tiergarten Schönbrunn haben den Rechnungshof auf den Plan gerufen. Die geplante Erweiterung der Elefantenanlage und der Neubau des Aquariums waren laut den Prüfern nicht ausreichend aufeinander abgestimmt.

Die Folge: vermeidbare Kosten in Höhe von 1,42 Millionen Euro. Das ist einer der zentralen Kritikpunkte in einem Bericht, für den der Rechnungshof den Betrieb des Zoos genauer untersucht hat.

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Mängel beim Brandschutz

Besonders kritisch fällt die Bewertung der Brandschutzmaßnahmen aus. Zwar muss der Tiergarten als GmbH keine entsprechenden gewerberechtlichen Auflagen erfüllen, weil er nicht als Betrieb im Sinne der Gewerbeordnung gilt.

Allerdings setzt die Feuerschutzversicherung voraus, dass die Standards der Technischen Richtlinien Vorbeugender Brandschutz (TRVB) eingehalten werden. Gemessen an diesen Vorgaben waren die Schutzmaßnahmen laut Rechnungshof nur teilweise vorhanden.

So fehlte etwa eine Brandschutzordnung. Auch Brandschutzbeauftragte und Brandschutzwarte waren nicht bestellt worden. Ein vorgeschriebenes Brandschutzbuch wurde ebenfalls nicht geführt. Bereits während der Überprüfung hatte der Tiergarten damit begonnen, entsprechende Verbesserungen umzusetzen.

Immer weniger Tiere für Besucher zu sehen

Auch bei den Tierbeständen beziehungsweise deren Zugänglichkeit stellten die Prüfer Veränderungen fest. Zwischen 2020 und 2024 sank der Anteil der zur Schau gestellten Tiere von rund 69 auf 40 Prozent.

Ein Grund dafür war der bevorstehende Neubau des Aquariums. Im Zuge der Vorbereitungen wurden manche Tiere an einen anderen Zoo abgegeben, andere waren für Besucher nicht mehr zugänglich untergebracht.

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Kontrolle und Personalverwaltung in der Kritik

Der Rechnungshof bemängelt außerdem, dass wichtige Kontrollmechanismen bei der Entwicklung des Tiergartens zu wenig berücksichtigt wurden. Unter anderem fehlte eine ständige interne Revision, die betriebliche Abläufe und Entscheidungen regelmäßig überprüft. Auch in der Personalverwaltung sehen die Prüfer Verbesserungsbedarf.

Zoo wirtschaftlich erfolgreich

Neben der Kritik enthält der Bericht allerdings auch eine positive Bewertung. Der Tiergarten Schönbrunn hat sich nach Einschätzung des Rechnungshofs wirtschaftlich erfolgreich entwickelt. Aus einem Betrieb, der auf Zuschüsse angewiesen war, wurde ein Unternehmen, das Gewinne erwirtschaftet.

Gerade bei dieser Entwicklung seien jedoch wichtige Steuerungs- und Kontrollinstrumente vernachlässigt worden. Der Rechnungshof sieht deshalb trotz des wirtschaftlichen Erfolgs weiterhin Handlungsbedarf bei der Organisation, der Kontrolle und der Planung großer Bauvorhaben.