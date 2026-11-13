i Die Ukrainer wurden aus der Justizanstalt (JA) Josefstadt entlassen. Heute Ukrainer unter Verdacht 3000 Euro Kaution! Mutmaßliche Spione wieder frei Nach Spionageverdacht und wochenlanger U-Haft sind zwei Ukrainer wieder auf freiem Fuß. Die Staatsanwaltschaft legte Beschwerde ein. Von Newsdesk Heute 13.11.2026, 15:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zwei Ukrainer stehen im Verdacht, in Wien ein Gebäude ausspioniert zu haben. Anfang Oktober erfolgte dann die Festnahme in der Bundeshauptstadt. Danach wurde über die mutmaßlichen Spione die Untersuchungshaft verhängt. Als Gründe wurden Tatbegehungs-, Verdunkelungs- und Fluchtgefahr genannt.

Dagegen legte der Verteidiger der Männer Beschwerde ein. Im Zuge der Haftverhandlung wurde die U-Haft zwar verlängert, als Grund aber lediglich die Fluchtgefahr angegeben. Am vergangenen Montag konnten die Verdächtigen die Justizanstalt (JA) Josefstadt wieder verlassen, wie die Sprecherin des Wiener Landesgerichts, Christina Salzborn, gegenüber der APA und dem "Standard" bestätigte.

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Enthaftung mit Bedingungen

Dies wurde gegen eine Kaution von 3000 Euro möglich. Den Ukrainern wird der Verdacht des geheimen Nachrichtendienstes zum Nachteil Österreichs vorgeworfen. Im Falle einer Verurteilung drohen den Männern maximal fünf Jahre Haft. Bei einem solchen Strafmaß ist zwingend eine Kaution zu erwägen. Die 3000 Euro dürften für die Spionageverdächtigen nicht schwer aufzubringen gewesen sein.

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Des Weiteren mussten die Ukrainer geloben, dass sie sich dem mutmaßlich ausgespähten Gebäude bis auf Weiteres nicht mehr nähern. Zudem müssen sie im Land bleiben und dürfen die laufenden Ermittlungen nicht erschweren. Auch eine ladungsfähige Adresse in Wien bzw. Österreich mussten die Verdächtigen hinterlegen.

Seitens der Staatsanwaltschaft zeigte man sich mit der Enthaftung nicht einverstanden – es wurde Beschwerde eingelegt. Für die mutmaßlichen Spione gilt die Unschuldsvermutung.