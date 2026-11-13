ÖBB machen aus alten Zugsitzen jetzt Mode

Fast 50 Jahre lang war er auf Österreichs Schienen unterwegs, im Sommer 2026 wurde der legendäre ÖBB-Triebwagen der Baureihe 4020 endgültig ausgemustert. Doch ganz verschwunden ist der Kult-Zug nicht: Sein markantes Sitzmuster bekommt jetzt einen neuen Auftritt.
Die ÖBB haben eine eigene 4020er-Kollektion vorgestellt. Insgesamt sieben Produkte greifen das bekannte Design der Sitzbezüge auf – darunter Socken, ein Schlauchschal, eine Laptoptasche und ein Sitzkissen.
Wer früher regelmäßig mit dem 4020er unterwegs war, dürfte das Muster sofort wiedererkennen. Statt auf den Sitzen eines Zuges findet es sich nun auf Alltagsgegenständen und Kleidungsaccessoires wieder.
Die Kollektion richtet sich laut ÖBB vor allem an Bahnfreunde, Sammler und Menschen, die mit den alten Triebwagen persönliche Erinnerungen verbinden.
Eine Frage dürfte sich beim Anblick der Produkte allerdings aufdrängen: Wurden dafür tatsächlich die alten Sitzbezüge aus den Zügen verarbeitet?
Die Antwort lautet Nein. Laut ÖBB handelt es sich um neu hergestellten Stoff aus dem Originalmaterial. Die Produkte wurden also nicht aus gebrauchten Sitzbezügen gefertigt. Erhältlich sind die sieben Artikel im offiziellen ÖBB-Fanshop unter shop.oebb.at.