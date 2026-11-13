i Der ÖBB-Triebwagen der Baureihe 4020 wurde im Sommer 2026 nach fast 50 Jahren ausgemustert. ÖBB / Leonte Schal, Socken und Taschen ÖBB machen aus alten Zugsitzen jetzt Mode Der legendäre 4020er ist Geschichte – zumindest auf den Schienen. Jetzt bringt die ÖBB das auffällige Sitzmuster als eigene Kollektion zurück. Von Österreich Heute 13.11.2026, 15:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Fast 50 Jahre lang war er auf Österreichs Schienen unterwegs, im Sommer 2026 wurde der legendäre ÖBB-Triebwagen der Baureihe 4020 endgültig ausgemustert. Doch ganz verschwunden ist der Kult-Zug nicht: Sein markantes Sitzmuster bekommt jetzt einen neuen Auftritt.

Die ÖBB haben eine eigene 4020er-Kollektion vorgestellt. Insgesamt sieben Produkte greifen das bekannte Design der Sitzbezüge auf – darunter Socken, ein Schlauchschal, eine Laptoptasche und ein Sitzkissen.

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Die ÖBB lassen das Design des ausgemusterten Kult-Zuges 4020 als Mode- und Accessoire-Kollektion wieder aufleben. ÖBB

Kult-Muster zum Anziehen

Wer früher regelmäßig mit dem 4020er unterwegs war, dürfte das Muster sofort wiedererkennen. Statt auf den Sitzen eines Zuges findet es sich nun auf Alltagsgegenständen und Kleidungsaccessoires wieder.

Die Kollektion richtet sich laut ÖBB vor allem an Bahnfreunde, Sammler und Menschen, die mit den alten Triebwagen persönliche Erinnerungen verbinden.

Keine alten Sitzbezüge verwendet

Eine Frage dürfte sich beim Anblick der Produkte allerdings aufdrängen: Wurden dafür tatsächlich die alten Sitzbezüge aus den Zügen verarbeitet?

Die Antwort lautet Nein. Laut ÖBB handelt es sich um neu hergestellten Stoff aus dem Originalmaterial. Die Produkte wurden also nicht aus gebrauchten Sitzbezügen gefertigt. Erhältlich sind die sieben Artikel im offiziellen ÖBB-Fanshop unter shop.oebb.at.