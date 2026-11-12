i Tja, die Gesundheit liegt eben im Darm, heißt es bestimmt nicht nur beim Menschen. ©Daniel Zupanc Tierische Studie aus Wien Forscher wühlen im Elefantenhaufen und staunen gewaltig Was haben Karotten, Milliarden Bakterien und fünf Elefanten gemeinsam? Eine neue Studie aus dem Tiergarten Schönbrunn liefert überraschende Einblicke. Von Heute Tierisch 12.11.2026, 10:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was hinten rauskommt, kann für die Wissenschaft Gold wert sein! Das beweisen jetzt fünf Afrikanische Elefanten aus dem Wiener Tiergarten Schönbrunn. Ihre Hinterlassenschaften standen im Mittelpunkt einer außergewöhnlichen Pilotstudie, die erstaunliche Geheimnisse aus dem Darm der grauen Riesen ans Licht brachte. Denn dort herrscht ein reges Treiben – ganz ohne Eintrittskarte!

Milliarden winzige Helfer im Elefantendarm

Elefanten verdrücken täglich gewaltige Mengen an Pflanzenkost. Damit aus Gräsern, Blättern und anderen faserreichen Leckerbissen auch ordentlich Energie wird, brauchen sie Unterstützung. Und die kommt von Milliarden winziger Mitbewohner im Darm.

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„Entscheidend dafür sind Milliarden von Mikroorganismen in ihrem Darm“ Dr. Folko Balfanz Zoologischer Abteilungsleiter im Tiergarten Schönbrunn

Gemeinsam mit der Veterinärmedizinischen Universität Wien, der Universität Oxford und der Organisation "Save the Elephants" untersuchten die Forscher Kotproben der fünf erwachsenen Elefanten – und das im Abstand von einem Jahr.

Tja, auch das Wühlen im Häufchen zählt zur Forschung. Revierleiter Andreas Buberl entnimmt im Tiergarten eine Kotprobe. ©Daniel Zupanc

Karotten bringen den Darm auf Trab

Dabei entdeckten sie unter anderem Bakterien der Gattungen Treponema und Fibrobacter, die beim Abbau pflanzlicher Fasern eine wichtige Rolle spielen könnten. Besonders spannend: Jeder Elefant besitzt offenbar seine ganz persönliche Darm-WG mit einer individuellen Zusammensetzung von Mikroorganismen.

Doch dann kamen die Karotten ins Spiel! Vor der zweiten Probenentnahme hatten die Dickhäuter mehr davon bekommen als zuvor. Prompt entdeckten die Wissenschaftler Veränderungen bei jenen Enzymen, die für den Abbau bestimmter Kohlenhydrate zuständig sind. Mit anderen Worten: Was vorne in den Elefanten hineinkommt, hinterlässt hinten einen wissenschaftlich höchst interessanten Fingerabdruck.

Vom Wiener Elefanten-Mist bis nach Afrika

Die Erkenntnisse könnten künftig helfen, die Fütterung von Elefanten in Zoos noch besser auf die Bedürfnisse der einzelnen Tiere abzustimmen. Doch damit nicht genug: Die in Schönbrunn erprobten Untersuchungsmethoden sollen auch bei wild lebenden Afrikanischen Elefanten zum Einsatz kommen.

Tiergartendirektor Dr. Stephan Hering-Hagenbeck, Ass.-Prof. Dr. sc. agr. Barbara Metzler-Zebeli von der Veterinärmedizinischen Universität Wien und zoologischer Abteilungsleiter Dr. Folko Balfanz ©Daniel Zupanc

„Umso spannender ist nun die Frage, was wir aus dem Vergleich von Tieren in menschlicher Obhut mit jenen in der Wildbahn lernen können“ Barbara Metzler-Zebeli Studien-Erstautorin, Vetmeduni Wien

Fest steht: Die fünf Schönbrunner Elefanten haben der Wissenschaft einen riesigen Dienst erwiesen. Und dafür mussten sie nicht einmal ihren Rüssel krumm machen – nur ganz gewöhnlich aufs Klo gehen.