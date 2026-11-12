i Jeder Katzenhalter kennt dieses Gesicht. istock Tierische Studie Darum miauen Katzen mehr, wenn du dabei bist Eine neue Studie zeigt: Katzen miauen viermal häufiger, wenn ein Mensch anwesend ist. Die Vierbeiner wissen genau, wann sich das Maunzen lohnt. Von Heute Tierisch 12.11.2026, 08:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jeder Katzenbesitzer kennt es: Die Samtpfote miaut lautstark, sobald man den Raum betritt. Doch steckt dahinter echte Kommunikation oder einfach nur Gewohnheit? Forscher aus Brasilien wollten es genau wissen.

Ein Team der Universität São Paulo beobachtete 38 Hauskatzen bei einem Experiment. Die Tiere bekamen ihr Lieblingsfutter in einer verschlossenen Box präsentiert, aus der sie es nicht selbst holen konnten. Per Video wurde beobachtet, wie sich die Katzen mit und ohne Menschen im Raum verhielten.

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Das Ergebnis war eindeutig, heißt es auf scinexx.de: Mit einem Menschen im Raum wurden 86 Miaulaute gezählt, ohne menschliche Anwesenheit nur 20. Die Katzen miauten also gut viermal so häufig, wenn ein möglicher Helfer dabei war.

Katzen schauen Menschen direkt an

Besonders auffällig: Die Katzen begleiteten ihr Miauen oft mit Blickkontakt. Sie sahen zum Menschen und wechselten ihren Blick zwischen ihm und der unerreichbaren Nahrung hin und her. Ohne Mensch im Raum starrten sie hingegen zur Tür, durch die er verschwunden war.

Die Forscher sprechen von einem Publikumseffekt – die Tiere passen ihre Signale an die Anwesenheit anderer an. Ob die Katzen dabei bewusst um Hilfe bitten, lässt sich laut der Studie aber nicht beweisen. Möglicherweise ist das Verhalten einfach durch Erfahrungen erlernt worden.