i Entspannte Katze pixabay.com Wiener Studie enthüllt Ist deine Katze wirklich glücklich? Die meisten Katzenbesitzer glauben, ihre Katze sei glücklich. Doch eine Wiener Studie zeigt: Wir übersehen wichtige Warnsignale. Von Technik Heute 19.10.2026, 17:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Katzen zählen in Österreich zu den beliebtesten Haustieren. In rund 28 Prozent aller heimischen Haushalte lebt mindestens eine Samtpfote. Die meisten Besitzer sind sich sicher: Meiner Katze geht es gut. Sie frisst, schnurrt und döst zufrieden auf dem Sofa. Aber stimmt das wirklich?

Ein Forschungsteam der Veterinärmedizinischen Universität Wien wollte genau das herausfinden. Die Wissenschaftler befragten 421 Katzenbesitzer aus Österreich und Deutschland, deren Tiere im Schnitt sieben Jahre alt waren. Zuerst sollten die Halter die Lebensqualität ihrer Katze auf einer Skala von 0 bis 100 einschätzen. Das Ergebnis: stolze 89 Punkte.

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Wie spektrum.de berichtet, zeichnete ein anschließender Fragebogen mit 54 Merkmalen aus den Bereichen Verhalten, Gesundheit und Umfeld ein deutlich anderes Bild. Die systematische Bewertung stimmte nur schwach mit der optimistischen Einschätzung der Besitzer überein. Die Studie erschien im Fachjournal "Applied Animal Behaviour Science".

Stille Warnsignale im Alltag

Katzen, die aufmerksam und neugierig wirken, sich bewegen oder entspannt fressen, vermitteln schnell einen glücklichen Eindruck. Doch viele wichtige Faktoren blieben den Besitzern verborgen. Dazu gehören vor allem schleichende Veränderungen wie eine allmähliche Gewichtszunahme, nachlassende Beweglichkeit oder weniger Spielverhalten.

Auch das Alter spielte eine größere Rolle als erwartet: Ältere Katzen schnitten bei der Befragung deutlich schlechter ab, wurden aber von ihren Besitzern oft genauso positiv eingeschätzt wie jüngere. Wer seine Katze jeden Tag sieht, bemerkt langsame Veränderungen offenbar schwerer.

Was deine Katze wirklich braucht

Besonders gut schnitten Katzen ab, die ihre natürlichen Verhaltensweisen ausleben konnten. Klettern, Kratzen, die Umgebung erkunden und Zugang nach draußen wirkten sich positiv auf das Wohlbefinden aus. Auch ruhige gemeinsame Momente wie sanftes Streicheln flossen in die Bewertung ein.

In Haushalten mit mehreren Katzen zeigte sich ein weiteres Detail: Gegenseitiges Putzen oder entspanntes Beieinanderliegen der Tiere wurden in der Studie positiv bewertet, fielen den Besitzern im Alltag aber kaum auf.

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Die Forscher empfehlen einfache Fragen für den Alltag: Bewegt sich deine Katze noch so wie vor einigen Monaten? Spielt und erkundet sie gleich häufig? Hat sich ihr Gewicht verändert? Solche Checks helfen, schleichende Probleme früh zu erkennen - damit deine Katze nicht nur zufrieden wirkt, sondern es tatsächlich ist.