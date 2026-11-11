i Unsere Haut altert nicht nur an der Oberfläche. Pexels/Ron Lach Neue MedUni-Studie Wiener Forscher: Ist das Immunsystem der Falten-Täter? Nicht nur Sonne und Lebensjahre setzen unserer Haut zu. Auch bestimmte Immunzellen könnten beim Altern mitmischen, wie Forscher herausgefunden haben. Von Heute Life 11.11.2026, 15:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Irgendwann fällt es beim Blick in den Spiegel auf: Die ersten Fältchen bleiben, die Haut verliert an Spannkraft und fühlt sich nicht mehr so straff an wie früher. Dass unsere Haut mit den Jahren altert, ist ganz natürlich – doch was dabei tief in ihrem Inneren passiert, gibt der Wissenschaft noch immer Rätsel auf. Forschende der MedUni Wien sind nun auf eine überraschende Spur gestoßen.

Wenn sich die Haut von innen verändert

Dass die Haut mit zunehmendem Alter dünner und weniger elastisch wird, liegt nicht nur am Abbau von Kollagen. Offenbar könnte auch unser Immunsystem dabei eine wichtige Rolle spielen. Ein Forschungsteam der MedUni Wien hat entdeckt, dass sich in älterer Mäusehaut bestimmte Abwehrzellen deutlich stärker ansammeln. Dabei handelt es sich um sogenannte Makrophagen. Diese Immunzellen beseitigen normalerweise Krankheitserreger und Zellreste und helfen dem Körper bei Reparaturprozessen. Doch mit zunehmendem Alter scheint sich ihre Zusammensetzung zu verändern – und das könnte Auswirkungen auf die Struktur unserer Haut haben.

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Eine Zahl überrascht die Forscher

Für die Studie untersuchte das Team Hautproben von Mäusen unterschiedlichen Alters. Das Ergebnis war auffällig: Bei jüngeren Tieren machten bestimmte Immunzellen nur rund 1,5 Prozent der untersuchten Zellen aus. Bei den ältesten Mäusen waren es plötzlich mehr als 16 Prozent. Noch spannender: Die Wissenschaftler entdeckten eine besondere Gruppe von Makrophagen, die ausschließlich bei den ältesten Tieren vorkam.

Diese Zellen zeigten Merkmale, die mit Entzündungsprozessen und Veränderungen des Bindegewebes zusammenhängen könnten. Außerdem fanden die Forscher Hinweise darauf, dass die Immunzellen verstärkt mit jenen Zellen kommunizieren, die für den Aufbau und Erhalt des Bindegewebes zuständig sind. Die Vermutung: Das Immunsystem könnte bei der Hautalterung stärker mitmischen als bisher angenommen.

Lässt sich dieser Prozess beeinflussen?

Die Forscher wollten anschließend wissen, ob sich diese Veränderungen zumindest im Labor beeinflussen lassen. Dafür behandelten sie entnommene Hautproben älterer Mäuse mit einem speziellen Wirkstoffgemisch, das aus von Blutzellen freigesetzten Substanzen besteht. Es wird bereits im Zusammenhang mit Wundheilung und Narbenbildung erforscht. Nach nur 24 Stunden zeigte sich eine bemerkenswerte Veränderung: Der Anteil jener Immunzellen, die zuvor ausschließlich in älterer Haut gefunden worden waren, ging zurück. Die Zusammensetzung näherte sich wieder jener jüngerer Tiere an.

Noch kein Mittel gegen Falten

So vielversprechend die Ergebnisse klingen, eine Verjüngungskur für die Haut ist damit noch lange nicht gefunden. Die Versuche wurden ausschließlich an entnommenen Hautproben von Mäusen durchgeführt. Ob sich ähnliche Effekte auch im lebenden Körper oder beim Menschen erzielen lassen, ist völlig offen.