i Romantischer Urlaub, kuscheliges Hotelbett – doch plötzlich geht das Schnarchkonzert los. iStock/swissmediavision Spar-Tipp Für Schnarcher kann der Winterurlaub teuer werden Liebe macht blind, Schnarchen hält wach. Besonders im Urlaub kann das nächtliche Sägen für Streit sorgen und sogar die Reisekasse belasten. Von Heute Life 11.11.2026, 07:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Tagsüber gemeinsam über verschneite Pisten wedeln, abends im Wellnessbereich entspannen und danach gemütlich zu zweit ins Hotelbett kuscheln: So stellen sich viele Paare ihren perfekten Winterurlaub vor. Doch kaum fallen die Augen zu, ist es mit der Romantik vorbei. Wenn der Partner plötzlich ganze Wälder zersägt, wird aus der ersehnten Auszeit schnell eine schlaflose Nacht – und die kann nicht nur die Nerven, sondern auch das Urlaubsbudget ordentlich strapazieren.

Wenn die Nacht zur Zerreißprobe wird

Er schnarcht, sie liegt wach – oder umgekehrt. Was zunächst wie eine harmlose Angewohnheit klingt, kann auf Dauer zur echten Belastung werden. Laut dem Wiener Fachlabor Orthos fühlt sich fast jeder Zweite in Österreich durch das Schnarchen des Partners gestört. Die Folgen bekommen oft beide zu spüren: Wer Nacht für Nacht aus dem Schlaf gerissen wird, startet müde, gereizt und wenig erholt in den nächsten Tag. Statt gemeinsamer Urlaubsfreude stehen dann plötzlich schlechte Laune und Diskussionen auf dem Programm.

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"Wenn Schnarchen jede Nacht zum Thema wird, leidet früher oder später auch das Miteinander", erklärt Ingo Göttner, Fachberater beim Unternehmen Orthos. Schlafmangel könne die Geduld strapazieren und Konflikte begünstigen.

Getrennte Betten können teuer werden

Besonders bitter wird es, wenn Paare im Urlaub die Reißleine ziehen und getrennte Hotelzimmer buchen. Denn zwei Einzelzimmer können deutlich mehr kosten als ein gemeinsames Doppelzimmer. Was eigentlich eine romantische Auszeit werden sollte, belastet damit plötzlich auch die Urlaubskasse. Und selbst wenn getrennte Betten für ruhigere Nächte sorgen, bleibt das eigentliche Problem bestehen. Auch die Zweisamkeit kann darunter leiden: Wer ständig übermüdet ist oder sich wegen des nächtlichen Lärms streitet, hat oft wenig Lust auf Kuscheln und Romantik.

Warum schnarchen wir überhaupt?

Hinter dem nächtlichen Sägen steckt meist ein körperlicher Vorgang: Im Schlaf entspannen sich die Muskeln im Rachen. Dadurch können sich die oberen Atemwege verengen. Strömt Luft durch diese Engstelle, beginnt das umliegende Gewebe zu vibrieren – das typische Schnarchgeräusch entsteht. Nicht immer ist Schnarchen harmlos: Treten zusätzlich Atemaussetzer, starkes Luftschnappen oder ausgeprägte Tagesmüdigkeit auf, sollte ärztlich abgeklärt werden, ob eine Schlafapnoe dahintersteckt.

Was gegen das nächtliche Sägen helfen kann

Wer regelmäßig schnarcht, muss sich damit nicht einfach abfinden. Je nach Ursache können bereits eine andere Schlafposition oder der Verzicht auf Alkohol vor dem Zubettgehen helfen. Eine weitere Möglichkeit sind individuell angepasste Unterkieferprotrusionsschienen. Sie halten den Unterkiefer während des Schlafs etwas weiter vorn und können so die Atemwege offenhalten. Auch Orthos bietet mit "LunaSol" ein entsprechendes Produkt an.

Schnarchen im Doppelbett - was Paaren helfen kann i ?

Ob eine solche Schiene sinnvoll ist, sollte allerdings fachlich abgeklärt werden, denn nicht jede Form des Schnarchens lässt sich auf dieselbe Weise behandeln.