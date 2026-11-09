i Wenn die Erkältung zuschlägt, wird kräftig ins Taschentuch geschnäuzt. Pexels/https://kaboompics.com/ (Symbolbild) US-Studie verrät Nase hochziehen oder schnäuzen? DAS ist gesünder Wer Schnupfen hat, will den lästigen Schleim möglichst schnell loswerden – doch beim kräftigen Schnäuzen kann mehr passieren, als uns lieb ist. Von Heute Life 09.11.2026, 18:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein lautes Schniefen im Büro, in der U-Bahn oder beim gemeinsamen Essen – und schon wandern die ersten genervten Blicke durch den Raum. Schließlich haben wir schon als Kinder gelernt, dass man die Nase gefälligst ins Taschentuch putzt, statt ständig hochzuziehen. Doch ausgerechnet diese vermeintlich schlechte Angewohnheit könnte für unsere Nase die schonendere Variante sein.

Warum Schnäuzen nach hinten losgehen kann

Was viele nicht wissen: Beim Naseputzen kommt es nicht nur darauf an, dass der Schleim verschwindet, sondern auch darauf, wie viel Druck dabei entsteht. Forscher der University of Virginia untersuchten, was beim kräftigen Schnäuzen passiert. Dabei zeigte sich, dass der Druck in der Nase deutlich ansteigen kann. Das Problem: Ein Teil des Sekrets wird dadurch nicht nach draußen, sondern in Richtung Nasennebenhöhlen gedrückt. Dort kann sich der Schleim ansammeln und möglicherweise Beschwerden begünstigen. Dass kräftiges Schnäuzen automatisch eine Nebenhöhlen- oder Mittelohrentzündung auslöst, ist damit allerdings nicht bewiesen.

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Was beim Hochziehen in der Nase passiert

Beim Hochziehen nimmt der Schleim einen anderen Weg. Er gelangt über den Nasenrachenraum in den Rachen und wird anschließend meist unbemerkt geschluckt. Was zunächst ziemlich unappetitlich klingt, ist für unseren Körper völlig normal. Denn auch ohne Erkältung transportieren die Schleimhäute ständig Sekret in Richtung Rachen. Im Magen sorgt unter anderem die Magensäure dafür, dass viele darin enthaltene Krankheitserreger unschädlich gemacht werden. Das Hochziehen ist also nicht automatisch ungesund, auch wenn es bei den Menschen rundherum wenig Begeisterung auslösen dürfte.

So putzt du deine Nase richtig

Muss das Taschentuch deshalb künftig in der Tasche bleiben? Keineswegs. Entscheidend ist vor allem, nicht mit aller Kraft zu schnäuzen. HNO-Fachleute empfehlen, die Nase möglichst sanft zu putzen. Am besten wird dabei jeweils ein Nasenloch vorsichtig freigemacht, ohne starken Druck aufzubauen.

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Auch die Hygiene sollte nicht zu kurz kommen: Papiertaschentücher nur einmal verwenden, anschließend entsorgen und die Hände gründlich waschen.