i Rhinoviren dominieren derzeit das Infektionsgeschehen in Österreich – Influenza und Corona sind laut MedUni Wien hingegen noch vergleichsweise ruhig. iStock/Albert Shakirov Nach Herbstferien Zahlen steigen – deshalb husten immer mehr Österreicher ÖGK-Zahlen zeigen mehr grippale Infekte, Influenza und Covid. Virologie meldet ruhige Lage – Rhinoviren dominieren das Geschehen. Von Heute Life 10.11.2026, 16:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreich schnieft und hustet: Die Zahl der registrierten Infektfälle ist in der vergangenen Woche deutlich gestiegen. Besonders auffällig ist die Entwicklung bei grippalen Infekten. Gleichzeitig gibt es bei Influenza und Corona vorerst keinen Grund zur Alarmstimmung. Das zeigen aktuelle Daten der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) und der Virologie der MedUni Wien.

Rhinoviren geben derzeit den Ton an

Die aktuelle virologische Untersuchung für die Kalenderwoche 45 (2. bis 8. November 2026) zeigt: Das Infektionsgeschehen wird derzeit vor allem von Rhinoviren bestimmt. Sie machten 49 Prozent der nachgewiesenen viralen Erreger aus. Diese Viren sind häufig für klassische Erkältungssymptome wie Schnupfen, Halsweh und Husten verantwortlich.

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Insgesamt untersuchte die Virologie der MedUni Wien 102 Proben. Die Positivitätsrate lag bei 44 Prozent und damit auf einem ähnlichen Niveau wie in der Vorwoche.

Neben den Rhinoviren wurden auch Parainfluenzaviren (16 Prozent), SARS-CoV-2 (11 Prozent), Adenoviren (9 Prozent) und Influenza-A-Viren (7 Prozent) nachgewiesen. Andere Viren spielten nur eine untergeordnete Rolle.

Grippe und Corona: Derzeit kein Grund zur Panik

Trotz steigender Infektzahlen bleibt die Lage bei Influenza und SARS-CoV-2 laut Virologin Monika Redlberger-Fritz insgesamt ruhig. In Österreich gibt es derzeit nur sporadische Nachweise von Influenzaviren. Auch in Europa ist die Grippeaktivität aktuell noch gering.

Von einer ausgeprägten Grippewelle kann somit noch keine Rede sein. Die aktuellen Daten zeigen vielmehr, dass andere Atemwegsviren das Infektionsgeschehen derzeit dominieren.

ÖGK-Zahlen zeigen deutlichen Anstieg

Ein Blick auf die aktuellen Zahlen der Österreichischen Gesundheitskasse zeigt allerdings eine andere Seite der Entwicklung: Die Zahl der erfassten Fälle steigt deutlich.

Die aktuellen ÖGK-Zahlen. ÖGK

In der Kalenderwoche 45 wurden österreichweit 56.160 Fälle grippaler Infekte registriert. Eine Woche zuvor waren es noch 43.535. Das entspricht einem Plus von rund 29 Prozent. Auch bei Influenza und Covid ging es nach oben: Die ÖGK verzeichnete 717 Influenza-Fälle (Vorwoche: 611) sowie 420 Covid-Fälle (Vorwoche: 342). Das entspricht einem Anstieg von rund 17 beziehungsweise 23 Prozent.

Die Gesamtzahl der ausgewiesenen Arbeitsunfähigkeitsfälle kletterte von 219.978 auf 250.039 – ein Plus von rund 14 Prozent.